Vestidos para todas las ocasiones

Miércoles, 20 de noviembre de 2019

El vestido es sin lugar a dudas una de las prendas más femeninas del armario de la mujer, por ser polivalente, a la vez que práctico, ya que en una sola prenda tenemos el outfit al completo, al que solo le hará falta que le añadamos los accesorios apropiados y esteremos listas para salir a la calle.

JJS HOUSE, tiene un amplio abanico de diseños entre los que encontrarás el que mejor se adapte a tus gustos, morfología y tendencias actuales. Esta tienda destaca por ofrecernos vestidos que se adaptan a las diferentes ocasiones o momentos de la vida cotidiana, así como las estaciones.

Los vestidos de diario, no serían los mismos que por ejemplo los vestidos de fiesta o los vestidos de noche, para que sepas qué tipos de vestidos podemos encontrar en esta tienda te ofrecemos una pequeña guía que te será de gran utilidad a la hora de realizar tus compras.

Uno de los más comunes son los vestidos informales, que siempre destacan por cortes sencillos, pero a la moda, los podemos encontrar en colores lisos y tejidos como el algodón o punto, así como en otros tejidos que tengan caída y nos otorguen comodidad, puesto que son vestidos que utilizaremos en nuestro día a día, por ejemplo para trabajar.

Las modas pasan, por lo que te aconsejamos que adquieras algunos vestidos informales atemporales, como serían los de estampados florales para el verano o de colores lisos, así como por ejemplo el siempre recurrido vestido camisero, que como su nombre indica está inspirado en las camisas masculinas.

Un patrón de vestido que está, desde hace algunas temporadas en auge, es el vestido midi, el que queda un poco por debajo de la rodilla, y que por norma general tiene como inspiración los años 50’s en los que la falda tiene vuelo y caída. Este tipo de vestidos son muy cómodos, además que se adaptarán a nuestro ritmo diario, pudiéndolo llevar desde que salimos de casa por la mañana, hasta si el día se alarga y acabamos por la noche en una cena entre amigos o nuestra pareja.

Para el día a día también incluiríamos lo que llamamos, vestidos de oficina, donde la sobriedad tanto en formas como en colores priman sobre cualquier tendencia que pueda imperar en ese momento, un must have de este tipo de vestidos sería el Little black dress, un clásico atemporal, un vestido negro por la rodilla que podremos llevar siempre, la cuestión es que busques el que mejor se adapte a tu silueta y juegues con los accesorios para darle un nuevo aire y un toque de distinción.

Los vestidos cortos serían un tipo de vestidos que se adaptarían a cualquier momento, dependiendo mucho del tejido. Entre estos vestidos cortos incluiríamos los que van desde justo por encima de la rodilla a versiones mini, ideales para lucir en verano con unas sandalias de cuña y en inverno con botas altas o unas medias tupidas y un salón.

Estos vestidos cortos, también pueden ser ideales para los eventos más especiales del año, tales como la Navidad, aunque para dichas fiestas lo mejor es apostar por los vestidos de fiesta, donde los brillos y los tejidos lujosos están más que permitidos, y siendo además el mejor momento para lucirlos.

Esos brillos también nos acompañarán en los eventos nocturnos, donde un buen vestido de noche hará que deslumbremos por allá donde pasemos. Para los vestidos de noche estarían tolerados los brillos y los tejidos especiales como el encaje, o los estampados potentes como el animal print, así como los vestidos mini de corte 80’s.

En las últimas temporadas se han puesto muy de moda los vestidos largos, otro corte de vestidos que ahora no solo encajará en los momentos más especiales, sino también para el día a día, gracias a las tendencias tan actuales como la boho chic, que apuesta por la inspiración ad lib para el verano con el color blanco como absoluto protagonista, o los de estampados bohemios que se adaptarán también a los meses más fríos del año.

En verano, los vestidos son la prenda más cómoda, y por ello los vestidos playeros cobran importancia en los meses de calor. En esta época del año, nuestra manera de vestir es mucho más informal y permisiva por lo que los vestidos de tirantes finos y tejidos ligeros serán nuestros mejores aliados. Apuesta por los colores vibrantes para estos diseños y los estampados más llamativos.

Sin lugar a dudas el vestido es el rey del armario femenino, y haciéndote con unos básicos como los que te proponemos y que podrás encontrar en JJS HOUSE tendrás más que salvados tus looks para cualquier momento del año y del día, variando en todo momento y luciendo estilismos distintos con un mismo denominador en común, el vestido.