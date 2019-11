Las ocurrencias de Ábalos

Sanchez no te escondas presenta la dimisión ¡ya!. Hay que tener muy poca vergüenza, estar lleno de hipocresía y ser extremadamente sectario para decir que: "no es un caso del PSOE señor Meco".

Pero, quien es capaz de decir y presentarse con tan descomunal impostura, recuerdo que su cara el fiel reflejo de su alma... nada va extrañarnos de una tropa de cínicos. Son una panda de insulto a la inteligencia. Ahora les pregunto señores sociatas ¿Qué tenía que ver la Gürtel con Rajoy? Toma sentido José Luis el dicho “No hay pan para tanto chorizo”... José Luis, se enriquecieron ha sido el robo de toda la plana de la Junta Andaluza. Dice que no se enteraron…Vivian en algún planeta desconocido. ¡Quizá!

Ábalos, le dejo con la fabula del cínico…

Estaba viajando Diógenes de Sinope (más conocido por Diógenes el cínico) llegó a la orilla de un rió donde las aguas estaban muy revueltas debido a la corriente caudalosa, se detuvo confuso si saber qué hacer. Un hombre estaba a la orilla del cauce, acostumbraba a pasar a personas a la otra orilla, viendo el Cínico estaba indeciso, se le acerco, y le subió en sus hombros para trasladarlo al otro lado del rió.

Diógenes, comenzó a reprocharse la pobreza que padecía, y que le impedía recompensar al hombre que lo había trasladado. Ofuscado en su cinismo no se daba cuenta, el hombre cogía en hombros a otro persona, y lo pasó a la otra orilla; Diógenes, muy faltón y desagradecido se le acerca:

No tengo porque agradecerte el que me hayas ayudado a cruzar el rió ya que veo que lo que haces, solo es por manía. (Adaptada por Isaura Díaz de Figueiredo)

Esto era el filósofo, hijo del banquero Hicesias, padre e hijo fueron exiliados de Sínope por falsificar moneda, algo que, lejos de tomárselo como una afrenta, Diógenes defendió con orgullo. discípulo del gran Sócrates, al que Platón llamaba “Socrates el delirante” sus correrías y anécdotas han sido de tal calibre que terminó por ocultar el movimiento al que pertenecía:”el cinismo” todos ustedes saben que es, lo superfluo es imnecesario,vivir en un tonal o cueva, llevar puesto la túnica, caminar descalzo apoyado en el bastón y un cuenco para comer,fuerons us pertenencias, hasta el día que viendo al pequeño que bebía del río con sus manitos, tiró el cuenco. ¡Gran personaje! Ha tomado nota señor Ávalos.

Los españoles no somos ingenuos, cínicos y mucho menos tontos, quienes siguen sus peroratas, son pesebreros, barrigas agradecidas, EL pesoe del Sur representa el mayor caso de corrupción y vergüenza sucedido en España, Galicia, Asturias, … claman al cielo, —lo del cielo es algo que no les importa ya que no existe para ustedes— es dinero de todos nosotros, de los españolitos, cuyo fin era formar a los andaluces y crear empleo… pero la siniestra con buen ojo siendo de todos no era de nadie y… ¡que le vamos hacer! Paguen señores, no con cárcel, que ya son viejos … devuelvan el dinero robado, ¿o lo tienen el paraísos calentito y para buen pasar loque les quede de vida? Aquello gastado en comilonas de langostinos y señoritas alegres… a buenas horas mangas verdes. Ustedes inocentes creyeron que los billetes de 500 euros eran para asar vacas, dijo la suegra del sindicalista Zarrías. Con paguitas, compraron votos, el clientelismo fue la fuente de vida durante casi 40 años, ¡vaya morro! me llama la atención que el señor Falcon no salga con cara de marmolillo a decir que fue cosa del PP, sí, el futuro vice ya soltó pronto su defecación intelectual “es cosa del bipartidismo ¡toma ya con el Iglesias! Tomen nota de Diógenes señores de Galapagar que pronto se olvidaron de Vallecas y el pisito de 40 metros, lo más y mejor para vivir, los metros los dejamos para la CASTA y ¡zas! Va la casta que al igual que la caspa… y se les pega a la parejita y sus secuaces. Menuda tropa, nos merecemos o merecen esto y más, por aquello de ver si espabilan de una vez sus votantes.

Quizá tenga razón Diógenes y seamos gente que actúa por ciclos maniáticos, o Amadeo I de Saboya al regresar a Italia: “España es una gran nación, los españoles ingobernables”. Quizá el monarca saboyano tuviera gran razón, claro que sí.