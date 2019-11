A la venta las últimas participaciones de lotería de SALAMANCArtv AL DÍA

Martes, 19 de noviembre de 2019

El número 58.507 se agota ya en los puntos de venta de Alba de Tormes: Autoescuela Tormes y Comercial Anaya

Después de que años anteriores SALAMANCArtv AL DÍA acariciara la suerte, de nuevo en este 2019 vuelve a poner a disposición del público un número entero del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional, en esta ocasión el 58.507, que se podrá adquirir en distintos puntos de la capital salmantina y la provincia.

Capital y provincia

La lotería de Navidad de SALAMANCArtv AL DÍA corre camino de los 24 puntos de distribución repartidos por toda la geografía salmantina. Empresas y particulares distribuyen el número entero del 58.507 y cuya venta, a través de papeletas de 5 euros –sin recargo–, se realiza en la propia redacción del periódico, en carretera de Ledesma 63, y en la sede de las siguientes firmas patrocinadoras: Kiosko Sayagués (Paseo del Doctor Torres Villarroel, 61), Bol-Plax (Av. Filiberto Villalobos, 64), El Barato (Calle Zamora, 71 y Calle Zamora, 71) Suiz System (Calle María Auxiliadora, 78) La Casa del Pan (Ctra. de Ledesma, N° 90) o Kiosko Juanpe (Plaza de Burgos, 34), entre otros puntos que se irán sumando.

Asimismo, las papeletas también serán distribuidas en otros lugares de la provincia, en este caso en colaboración con las diferentes delegaciones informativas del grupo de comunicación: Ciudad Rodrigo (Mónica Monroy Fotografía – C/ Cardenal Pacheco), Peñaranda de Bracamonte (Kiosco de Ana – C/ Carmen) , Las Arribes (Kiosco Isimar – C/ San Roque, 42 y Café-Bar El Retiro – Portales de Sta. Ana, 20 en Vitigudino, Infotur – Ctra. de la Estación,22 en Lumbrales y Bar La Parada – Plaza del Egido, 3 en Trabanca), Las Villas (La Tahona – C/ Alegría en Cantalpino), Béjar (Oficina de Turismo) y Guijuelo.

2.380 millones en premios

El Sorteo de Navidad, que se celebrará el próximo 22 de diciembre, pone a la venta un total de 170 millones de décimos. La emisión, por lo tanto, consta de 170 series de 100.000 números cada una, asciende a 3.400 millones de euros, y se reparten en premios el 70%. Es decir, que este año se repartirán un total de 2.380 millones de euros en premios.El primer premio, el popularmente conocido como El Gordo, repartirá 400.000 euros por décimo, el segundo premio será de 125.000 euros por décimo, el tercero repartirá 50.000 euros al décimo. Los dos cuartos premios serán de 20.000 euros por décimo y, finalmente, los ocho quintos premios, 6.000 euros por décimo. El importe del décimo sigue siendo de 20 euros.