El PP critica el anunciado cierre de la Casa del Estudiante

Martes, 19 de noviembre de 2019

Ante las declaraciones de la Alcaldesa anunciando el cierre de la Casa del Estudiante y su próxima reubicación en el Centro de Ocio, por no cumplir el edificio con las condiciones de seguridad y de accesibilidad, Alejo Riñones, anterior alcalde de Béjar, bajo cuyo mandato se pusieron en funcionamiento estas instalaciones, ha presentado un informe técnico del estudio de arquitectura encargado del proyecto del edificio de los baños públicos y la Casa del Estudiante del parque municipal de Béjar, en el que se señala que “el forjado no tiene ningún problema de resistencia, por lo que no supone un riesgo para la seguridad de los usuarios”.

Riñones ha acusado a la Alcaldesa de ocuparse únicamente en destruir lo que se ha hecho anteriormente y de mentir para justificar sus actuaciones “producto de un fanatismo político que le lleva a creer que todo lo que hacen los demás está mal hecho”, ha recalcado, señalando además que ahora le ha tocado a la Casa del Estudiante, que cumple con todas las condiciones de seguridad para una capacidad de 20 personas y de accesibilidad, ya que según se recoge en el BOCyL número 172, de 4/9/2001, pag 1.300, título 2, capítulo 1, “teniendo en cuenta su funcionalidad y dimensión, para un uso docente basta con que sea practicable.