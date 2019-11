ENTRE PUENTES

LA DEJADEZ DE LOS MEDIOCRES

Ha ce unos días, en una entrevista a Pérez Reverte, con motivo de su nuevo libro “Sidi”, que sin duda será un nuevo éxito; se explayaba el “insigne académico de la lengua”, sobre algunos acontecimientos políticos, que evidentemente tal y como es de recibo en este escritor a nadie deja indiferente, pero lo cierto es que, proclama lo que él considera su argumento con meridiana claridad. Y en está ocasión no le falta razón, al tratar del entramado político y de líderes de partidos los cuales dejan mucho que desear.

Reverte afirma: cito textual de su entrevista que: ”El problema que tiene ahora no sólo España, sino Europa, Occidente, es que el liderazgo está cayendo en manos de mediocres, porque todo el sistema educativo busca aplastar la inteligencia. El que levanta mucho la mano, el que no se integra en el grupo es mal visto. No sólo por los compañeros, sino por el sistema. Todo el sistema está hecho para que cuando haya alguien que destaca, con criterio e independiente, destrozarlo. Para que no humille intelectualmente a los mediocres. Y en lugar de intentar que los mediocres se parezcan a los brillantes, a los brillantes se les aniquila para igualarlos al mediocre”.

¿Ustedes creen que los políticos, que han sentado los partidos, en las listas cerradas, que todos votamos en sus escaños, son salvo raras excepciones- que las hay, son unos mediocres? ¿O por el contrario, está equivocado el “polémico”, académico, periodista, escritor, y corresponsal de guerra que lo fue en sus años “mozos”? Servidor entiende que en esta ocasión, no le ha hecho falta un gran poder de observación, ni de psicología, ni otros conocimientos para llegar a dicha conclusión. Con la simple audición o comportamiento, de los mismos se puede llegar a establecer que, la aludida mediocridad de los políticos, tanto los de primera fila, segunda y tercera, son de una lamentable falta de ideas, de ingenio, de personalidad, de rigor etcétera, y no es extraño por tanto, que hoy sean el principal problema de la ciudadanía, a la que tienen exasperada con su comportamiento errático, donde la ética, y la vergüenza, son como dos tubos donde no terminan de ver la luz. Y, lo peor es que, no son pocos, los que blasonan, que están aquí para mejorar, la calidad de vida de los ciudadanos. ¡Que ironía, por el amor de Dios!

¿Alguno de ustedes los creen?, ¡pues, claro que no!, si no les hemos importado un “comino” hasta ahora, me temo que no ha de variar mucho el sentido de las cosas, y sobre todo el sentido de las cosas importantes, seguirán amparados en esta burocracia anacrónica, que paraliza, las instituciones, y seguirán lanzando anatemas, de vulgaridad insufrible, aludiendo a razones, obsoletas, a las contradicciones, a rodearse de “palmeros” y “monaguillos”, que no conocen ni la ciudad por la que fueron elegidos, toda una cadena bien engarzada eslabón por eslabón, de la que lamentablemente todos nos damos cuenta y nadie dice nada, menos en esta ciudad apagada, avejentada, recatada, bondadosa y silenciosa. Con el agravante que apenas protesta por algo, y además cuando lo hace, nadie les hace caso.

Por eso creo:- aunque en otras ocasiones ya se ha denunciado-, que la mediocridad, la falta de ideas, de comunicación, y organización deben ser atendidos respecto a los impuestos, que pagamos, y no es justo el trato recibido…. Si, ya sabemos que no sirve de nada, que no hacen ni puñetero caso, que desgraciadamente solo nos queda el pataleo, “Y lo saben”, Si, amigos, los mediocres están invadiendo la política; “se está creando un desmantelamiento de la inteligencia en nuestra sociedad. Y, aquel que es independiente lo extermina el propio sistema”, incluso, no queda mucho para que seamos de la partida. Dios no lo quiera.

