Nuevo batacazo del Ciudad Rodrigo en el Clásico provincial frente al Béjar

Domingo, 17 de noviembre de 2019

El conjunto mirobrigense no perdía por 4 o más goles desde que lo hizo el 30 de octubre de 2016 frente al Júpiter Leonés (6-1)

Definitivamente, el equipo Senior de Regional de Aficionados del Ciudad Rodrigo CF ha entrado en barrena. Tras firmar un gran arranque liguero con 8 partidos sin perder (aunque con ‘demasiados’ empates), los mirobrigenses acumulan ahora 3 derrotas seguidas, calcando lo que hicieron hace dos temporadas, cuando tras realizar un arranque aún más brillante, con 10 encuentros sin conocer la derrota, sumaron tres consecutivas.

Más allá de las derrotas en sí, lo peor de las que se están cosechando ahora son ‘las formas’. Si la primera de las derrotas ante el Villaralbo puede ser ‘comprensible’, por la mínima y favorecida por un discutido penalty (y como se dijo aquellos días, “en algún momento había que perder”), las dos que le han seguido han escocido muchísimo: la semana pasada en el Francisco Mateos ante un colista que no había ganado todavía, y la tarde del domingo ante un Béjar que se acabó regodeando metiendo una manita.

Lo más llamativo es que estas tres derrotas han llegado después de que el Ciudad Rodrigo estrenase los marcadores de todos esos encuentros. Al igual que la semana pasada ante el Universidad de Valladolid, el primer gol del derby frente al Béjar fue muy madrugador, incluso más que siete días antes: en el primer minuto de juego Alberto García lograba perforar la portería rival desde el punto de penalty (también lo hizo en el partido contra el Villaralbo).

Sin embargo, en este clásico provincial (el Ciudad Rodrigo acumula 40 temporadas en Regional y el Béjar 30), los locales reaccionaron rápido. En el 3’, ya estuvo a punto de marcar a la hora de rematar un córner (el balón se marchó ligeramente alto), lo que acabó por ocurrir exactamente un minuto después, en otro saque de esquina que fue rematado de cabeza en el 2º palo (1-1). El Béjar, que había comenzado la liga peor que el Ciudad Rodrigo, cogió el control del choque, empezando a generar ocasiones de peligro, siendo destacado un 1vs1 que Pepo envió a córner en el 21’. En el saque de esquina, volvieron a rematar de cabeza, pero el balón no fue entre los tres palos.

Tras otra ocasión en el 23’ que se fue por los pelos, el Béjar culminó la remontada en el 27’ con un disparo de un jugador bejarano según entraba en el área. A la par que empezaba a llover con intensidad (el partido comenzó con lluvia, cesó unos momentos, y regresó después con más fuerza), el Béjar, espoleado por su afición, acumulaba otra ocasión muy clara, yéndose en este caso el balón rozando el palo. Finalmente, el 3º tanto de los locales cayó instantes antes del descanso.

Aunque no fuera un gol en contra, la primera noticia destacada de la segunda parte también fue mala para el Ciudad Rodrigo: la lesión en el 52’ de David Risueño, a quién relevó Rober. El Béjar continuaba generando bastante peligro, teniendo en el 56’ un pase de la muerte que enviaron por encima del larguero, y en el 57’ otro mano a mano frente a Pepo que el guardameta mirobrigense despejó por bajo.

Los locales acabaron por lograr el 4º en el 71’, en otro saque de esquina, que de nuevo fue rematado de cabeza al fondo de la red. La pésima tarde del Ciudad Rodrigo se cerró en el tiempo de descuento, con un quinto gol del Béjar, en este caso con un disparo desde la frontal, todo ello para mayor éxtasis de la afición local, que ya vio en diciembre de 2016 como su equipo le metía 5 a los mirobrigenses (en aquella ocasión el encuentro acabó 5-3).

Como decíamos al principio, se trata de la 3ª derrota consecutiva del Ciudad Rodrigo, una racha con la que ya concluyeron los mirobrigenses el curso pasado (Salamanca UDS B, Peñaranda de Bracamonte y Onzonilla). Incidiendo en la estadística, al Ciudad Rodrigo no le metían 5 goles desde que lo hizo el Hergar Camelot Helmántica en abril de 2018. De hecho, no le metían tampoco 4 desde que lo hizo un par de semanas después el Betis. Continuando con la estadística, el Ciudad Rodrigo no perdía por 4 o más goles desde hace más de 3 años, cuando cayó el 30 de octubre de 2016 por 6-1 frente al Júpiter Leonés.