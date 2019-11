Rafa Dueñas: “Yo no sé si hay entrenador...”

Domingo, 17 de noviembre de 2019

El mexicano Rafa Dueñas analizó el encuentro frente al Alavés ‘B’ en la sala de prensa del Estadio Helmántico al término del partido.

Victoria: “Son tres puntos muy importantes para todos. Son más bonitos por cómo desarrollo el juego y lo sufrido que fue el choque”.

Saber sufrir: “Intentamos tener la pelota y salir, aunque cometimos errores y aciertos. La cancha estaba resbalosa y el punto clave es la adaptación que tuvimos para sufrir y ser contundentes”.

Penalti: “Yo estoy muy lejos y no sé si es penal o no. Con ellos hay jugadas parecidas y no sé si es o no...”.

Bajas: “One, Borja y Kristian van a ser baja para el Haro. Tenemos que adaptarnos y vi muy bien a todos”.

Nuevo técnico: “La verdad que si lo supiera, te lo digo. Yo no sé si hay entrenador… y no me ha dado tiempo para saber si ya hay. El miércoles van a descansar los jugadores y si no hay novedad estaré yo al frente. No se puede dirigir al equipo sin entrenador hasta mayo y tenemos que cumplir si hay entrenador”.