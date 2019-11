Ubis impone su pena máxima para que el Salamanca UDS supere al filial del Alavés (1-0)

Domingo, 17 de noviembre de 2019

El delantero del conjunto charro firmó el único tanto del partido al transformar un penalti al filo del descanso

Ubis impuso su pena máxima para que el Salamanca UDS superase al filial del Alavés en el Helmántico (1-0). El delantero del conjunto charro firmó el único tanto del partido al transformar un penalti al filo del descanso. De este modo, los locales volvieron a la senda de la victoria tras caer goleados en Zubieta y se colocan a cuatro puntos del playoff de ascenso a Segunda División en un partido en el que no brilló, pero supo competir a la perfección contra un buen rival y sin entrenador oficial al mando.

Por su parte, Rafa Dueñas apostó por un marcado 4-2-3-1 con la sorpresiva ausencia de un Jehu Chiapas que no atraviesa por su mejor momento de forma al ser reemplazado por Antonio Amaro. Mientras, el mexicano Calderón regresó a la titularidad como enganche, al igual que sus compatriotas Ulises Torres y Monárrez en la banda izquierda.

El encuentro comenzó con una gran oportunidad para el bando visitante, ya que Elejalde disparó con potencia desde dentro del área en el primer minuto de juego, pero Sotres desbarató la ocasión con una gran intervención. Tras ello, el Salamanca UDS despertó y el encuentro estuvo muy igualado.

Posteriormente, un buen ‘derechazo’ de Paulino salió muy cerca de la meta local y Tírela respondió con un tiro cruzado con el interior que se marchó lamiendo el poste derecho de Gonzi. Por su parte, Héctor se quedó a un palmo de marcar el 0-1, pero su lució demasiado al intentar picársela a Sotres. Además, a la media hora de juego, la Guardia Civil expulsó a un miembro de la grada de animación y varias personas le acompañaron afuera del campo.

En una de las últimas acciones del primer tiempo, Ubis fue derribado dentro del área y el colegiado decretó penalti, aunque no lo era. El ‘9’ no falló y puso al Salamanca UDS por delante al filo del descanso.

Tras la reanudación, Calderón se marchó lesionado y Jehu le sustituyó. Mientras, en el 50’, el bando blanquinegro se llevó un buen susto con un gol de la escuadra dirigida por Iñaki Alonso, pero el línea levantó la bandera y decretó fuera de juego. Más tarde, el goleador Ubis dejó su puesto a Gio Navarro, que sigue sin asentarse en el once inicial, a pesar de haber cuajado grandes actuaciones en la presente campaña.

El Alavés ‘B’ dio un paso al frente y gozó de oportunidades para igualar la contienda, pero Dani Sotres mostró su versión de santo con una sublime parada a un buen lanzamiento de Perera desde la frontal. Acto seguido, One tuvo en sus botas la sentencia del choque, pero se notó que es central y no delantero al volear mal un esférico suelto en el área chico. En el 80’, el Salamanca UDS pidió un posible penalti sobre Gio que el árbitro no vio. Finalmente, el Salamanca UDS resistió y se llevó tres puntos que saben a gloria entre tanta inestabilidad.

FICHA TÉCNICA

Salamanca UDS: Sotres; Carpio, Borja, One, Ulises; Amaro, Sergio Molina; Tirlea, Calderón (Jehu. min. 48), Monárrez (Ángel, min. 83); Ubis (Gio, min. 69).

Alavés ‘B’: Gonzi; Erik, Perera, Paulino (Pablo Álvarez, min. 69), Valero (Lupu, min. 76); Héctor (Arzuaga, min. 80), Genis, Víctor, Bengoetxea; Elejalde y Borja Sáinz.

GOL: 1-0, min. 45: Ubis (penalti).

ÁRBITRO: Daniel Pastoriza Iglesias (colegio gallego). Amonestó con cartulina amarilla a Carpio, Ubis, One; Borja Sáinz, Valero y Erik Ruiz.

ESTADIO: Helmántico.

INCIDENCIAS: La Guardia Civil expulsó a un miembro de la grada de animación y varias personas le acompañaron afuera del campo.