‘Contemplación’ y ‘Todos los Caminos’ se coronan en la animada gala de clausura del FICEE 2019

Sábado, 16 de noviembre de 2019

En la gala presentada por Sergio Olvidado y Popy Vegas también hubo doble premio para ‘Paris You Got Me’, ‘Ian, una historia que nos movilizará’ y ‘Cocodrilo’

> La galería de imágenes completa de la entrega de premios se puede encontrar aquí: https://photos.google.com/album/AF1QipO-EjSRZIXpq0Gv1L4BZGIi7-P59NJ_k8VJyp9H

A primera hora de la noche del sábado llegó a su conclusión, tras nueve intensos días, el 9º Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual de Ciudad Rodrigo, promovido por la Asociación Cultural Kinema Siete con la colaboración principal del Ayuntamiento mirobrigense y la Diócesis Civitatense.

Como es habitual, el Festival se clausuró con la Gala de Entrega de premios del certamen en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, que este año estuvo presentada por Sergio Olvidado y Popy Vegas, quienes aportaron unas cuantas dosis de humor al acto (de alrededor de hora y media de duración), empezando por el descenso en forma de estrella de Popy Vegas al inicio. Posteriormente, hubo incluso tiempo para bailar Ecuador, y para escuchar un relato en torno a las mujeres de la mano de Popy Vegas.

La gala también contó con la participación de Nathalie y Mario, de En3Jazz, que este año apostaron por ofrecer piezas musicales de cantantes y grupos de los que se han estrenado películas. En este sentido, interpretaron piezas de los Beatles por Yesterday; de John Lennon de Rocketman; de Lady Gaga por Ha nacido una estrella; y de Queen, por Bohemian Rapsody (hicieron una versión sólo con voz y piano de Bohemian Rapsody que fue muy aplaudida). Además, homenajearon a los fallecidos Camilo Sesto (interpretando Getsemaní del musical Jesucristo Superstar) y Aretha Franklin (interpretando una canción de Amazing Grace).

Los principales premiados

Sus intervenciones musicales se fueron intercalando con las entregas de galardones, siendo la principal triunfadora la película inglesa Contemplación de Peter Middleton y James Spinney, que se llevó los premios de Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Fotografía, Mejor Montaje y el Premio Especial de SIGNIS España. En representación de la cinta, su distribuidora en España envió cuatro mensajes en vídeo, uno por galardón (en el último bromeó con que casi tendría que ser ella quién premiase al Festival por lo bien que se estaban portando con ellos).

En persona se acercaron hasta Ciudad Rodrigo los responsables del documental Todos los Caminos (entre ellos su directora, Paola García Costas), que se llevó el premio al Mejor Documental, y el Premio Especial del Público. Según manifestó Paola García Costas, se habían llevado “una grata sorpresa con esta ciudad y este Festival”, congratulándose de que ahora Ciudad Rodrigo “conoce el Síndrome de Rett [en torno al cual gira el trabajo], conoce a Martina, y todos le daréis el empuje para que esa familia vuelva a ser feliz”.

Asimismo, Paola García añadió que “nos han transmitido el mensaje de que la infancia, la vida, y la protección de la infancia están por encima de todo”. Aprovechando su presencia en Miróbriga, se les hizo entrega de la recaudación obtenida con la proyección del documental, que irá a parar a la investigación del Síndrome de Rett. Según explicaron, a través de la Asociación se están financiando dos líneas de investigación en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona (donde partió la ruta en bici que relata el documental y que acaba en Roma).

Más dobles premios

El Festival también otorgó doble premio a Paris You Got Me, de Julie Boehm (de Alemania), quién se llevó los trofeos a la Mejor Dirección de Arte y a los Mejores Efectos Especiales y/o Visuales. Su directora envió un mensaje en vídeo, al igual que también hicieron desde París los responsables de la Mejor Dirección, de Les Miserables, de Lady Ly.

Asimismo, hubo doble galardón para el corto Cocodrilo, de Gorka León, quién se hizo con las menciones especiales de SIGNIS y del público escolar de Secundaria; y para Ian, una historia que nos movilizará, de Abel Goldfarb, de Argentina. Este trabajo se llevó el Premio a la Mejor Película de Animación, y el premio especial concedido por Denis Rafter, quién concedió el galardón en concreto a Ian, alguien “tan humano, tan lleno de verdad, que es capaz de motivar a un equipo fantástico”, añadiendo que “viendo a Ian, me daba mucho placer ser humano”.

La lista de premiados del FICEE 2019 se completa con los galardones de Mejor Cortometraje de Ficción para Les Enfants Du Rivage de Amelia Nanni (Bélgica); Mejor Interpretación para Laura Galán, por Cerdita (España); Mejor Banda Sonora Original para El Prenauta de Elías Pérez (España); Premio Especial Roberto Báez para 2001 Destellos en la Oscuridad, de Pedro González Bermúdez; y Mención especial del público escolar de Primaria, para Las Aventuras del Pequeño Colón.