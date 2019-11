Nuevo curso de empoderamiento de la mujer rural en Santa Marta 

Sábado, 16 de noviembre de 2019

Impartido por la asociación de ayuda a la mujer Plaza Mayor cuenta con la participación de once mujeres

La concejal de Formación, Chabela de la Torre, junto a la concejal de Igualdad, Mari Cruz Gacho, acudieron a la inauguración del curso de empoderamiento femenino Rural Empowerment celebrado en Signo XXV. Impartido por la asociación de ayuda a la mujer Plaza Mayor cuenta con la participación de once mujeres del medio rural salmantino a las que se pretende reintegrar en la sociedad para que vuelvan a ocupar un lugar destacado. Gracias a este curso mejorará su empleabilidad, potenciará su empoderamiento y su autoestima y las capacitará para adquirir conocimientos y herramientas útiles en su proceso de búsqueda activa de empleo.

La concejal de Formación y Empleo, Chabela de la Torre, dio la bienvenida a estas mujeres y recordó que “este curso es una de las muchas actividades y políticas que llevamos a cabo desde las concejalías de Empleo y Mujer en apoyo a estos colectivos a los que consideramos una parte esencial de nuestro municipio, por lo que gracias a él esperamos que encontréis un espacio profesional en el que desarrollar vuestras capacidades”.

Por su parte la concejal de Mujer, Mari Cruz Gacho, destacó que “desde la Concejalía de Mujer ya estamos trabajando para crear un punto de atención a la mujer en el que me gustaría contar con vosotras. Que seáis vosotras las que nos digáis cuáles son vuestras necesidades para que veamos en qué os podemos resultar útiles y para que podamos poner en marcha un servicio en el que hagamos muchas cosas en común”.

En última instancia, Ascensión Iglesias, presidenta de la Asociación Plaza Mayor, señaló que “desde que nuestra asociación se creó siempre hemos tenido el objetivo de apoyar a las mujeres para empoderarlas. Este curso quiere hacer ver a la mujer que no es libre si no tiene su propio espacio económico, que es necesario trabajar y que las mujeres no tienen por qué elegir entre tener un trabajo o una familia. En el medio rural el autoempleo es fundamental y queremos potenciarlo, porque muchas mujeres juntas podéis hacer muchas cosas buenas juntas”.