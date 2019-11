Jabi Luaces: “Hoy, a pesar de perder, hemos puesto la primera piedra para acabar el año fuera de los puestos de descenso”

Sábado, 16 de noviembre de 2019

El técnico de Unionistas de Salamanca mostró sus impresiones sobre la derrota ante el Bilbao Athletic a la finalización del encuentro

Valoración del encuentro: la realidad es que ha sido un partido muy completo en el que hemos trabajado bien, pero cometemos errores en determinados momentos y hoy con la pegada que tiene el Bilbao Athletic nos han salido muy caros. Ellos han tenido el partido controlado, se adelantaron de penalti y conseguimos empatar. Nos volvieron a marcar y tuvimos el penalti para empatar, pero no lo metemos. Ese es el partido. Hemos sido mejores en el juego durante muchos momentos, sobre todo en la segunda parte. De haber marcado el penalti podríamos haber buscado los tres puntos, pero no ha podido ser. Pierdes y te llevas cuatro. Me quedo con el trabajo del equipo, que fue muy bueno ante un gran rival.

Polémico penalti a favor del Bilbao Athletic: he visto bien la jugada desde mi posición y también he visto el vídeo. Lo dejo para vosotros. No voy a hablar del tema. No hemos perdido por eso. Se nos ha puesto el partido cuesta arriba, pero hemos tenido la opción de empatar y de ponernos por delante. No echo balones fuera. Hay que seguir trabajando. Hemos puesto la primera piedra para acabar el año fuera de los puestos de descenso.

Mal partido del Athletic: por eso digo que hemos hecho un buen partido. El Athletic ha pasado por encima de sus rivales en muchos partidos. Hoy a nosotros no nos han pasado por encima. Les hemos controlado, les hemos impedido llegar, salvo en las transiciones en las que nos ha costado, etc. Estamos en buen camino. Hemos jugado ante un equipo que es valiente. Me voy a quedar con lo bueno que ha sido el trabajo del equipo.

Mejor partido de Unionistas desde que lo dirige Jabi Luaces: hoy hemos estado mucho mejor que en días anteriores, pero hemos tenido como oponente a un rival complicado. No me vale decir que hemos jugado bien porque nos llevamos cuatro. El equipo ha estado bien, pero me hubiera gustado jugar peor y puntuar. Hemos mejorado. Hoy se ha visto a un equipo más capaz y este es el camino. Hay que eliminar los errores que nos hacen acabar con un resultado tan abultado.