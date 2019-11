Confirmada la presencia en el Carnaval 2020 de José María Manzanares, El Juli y Morante de la Puebla

Miércoles, 13 de noviembre de 2019

A falta de exactamente 100 días para el arranque del Carnaval del Toro 2020, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo desveló a la hora de comer del miércoles los carteles de los festejos taurinos que se desarrollarán en las sobremesas del Sábado al Martes en el coso taurino mirobrigense. Este anuncio de los componentes de los carteles se hace con mucha más anticipación de lo habitual (solían presentarse en enero), reconociendo el alcalde Marcos Iglesias que “de aquí a Carnaval alguno puede fallar”.

En primer lugar, en torno al formato de esas sobremesas, se producen algunos cambios respecto al formato del año pasado, aunque manteniéndose los 2 festivales, 1 novillada picada y la novillada para los finalistas del Bolsín (es decir, del 2º al 5º clasificado).

En este sentido, si el año pasado los festivales tuvieron lugar el Lunes y el Martes, este año serán el Sábado y el Martes, moviéndose la novillada del Sábado al Lunes. La tarde con los novilleros del Bolsín como protagonistas seguirá siendo la del Domingo de Carnaval. La otra novedad es que los festivales crecen: si el año pasado hubo 4 matadores de toros (2 el Lunes y 2 el Martes), este año habrá 6 (3 el Sábado y 3 el Martes) y además un novillero en la cita del Sábado. Como el año pasado, el cartel del Martes se completará con el Triunfador del Bolsín.

En lo que respecta a la composición de los carteles, se han confirmado todos los nombres que habían estado ya circulando desde principios de la semana pasada (el Equipo de Gobierno quería haberlos presentado antes, pero no pudieron hacerlo por las restricciones de la campaña electoral).

El Festival del Sábado de Carnaval, con toros de Garcigrande, contará con David Fandila ‘El Fandi’, José María Manzanares, Juan del Álamo y el novillero Juan Antonio Pérez Pinto. La novillada picada del Lunes, con astados de Esteban Isidro, estará protagonizada por Antonio Grande, Francisco Montero, Manuel Diosleguarde y Valentín Hoyos. Y por último, en el Festival del Martes, con toros de Francisco Galache, intervendrán Morante de la Puebla, Julián López ‘El Juli’, Pedro Gutiérrez ‘El Capea’ y el Triunfador del Bolsín.

En palabras de Marcos Iglesias, “son de los mejores carteles que ha habido en la historia del Carnaval en la ciudad”, explicando que “lo que se podía hacer en el Carnaval era mejorar la calidad del evento y la Comisión ha trabajado en ese sentido”, con la intención de que el Carnaval sea más conocido en el ámbito taurino. De la composición de los carteles, el presidente de la Comisión Taurina, Ramón Sastre, destacó la presencia de Francisco Montero, “salido de las capeas de aquí, que ha triunfado en el Zapato de Oro de Arnedo”, y Valentín Hoyos, que debutará en Miróbriga.

También en materia taurina, Ramón Sastre anunció en la mañana del martes que los toros del encierro del Lunes serán de los Hermanos Sánchez Herrero, y los del Martes, de Los Bayones. Asimismo, los dos astados de la noche del Lunes serán de la ganadería de Julio García. Queda pendiente de conocer de qué ganaderías serán los toros de la capea nocturna del Viernes y del encierro del Sábado (los del Domingo ya se anunciaron). Asimismo, de momento no se ha ofrecido nadie para donar el Toro del Aguardiente.

Se modifican las puntuaciones de los concursos

En la mañana del miércoles también se aprobaron los pliegos de licitación (se publicarán en los próximos días) de la venta de la carne de los toros de los espectáculos, de los seguros del Carnaval y el Domingo de Piñata, de los puestos de venta ambulante de la Plazuela del Buen Alcalde (hay 3 más que en años anteriores, para cubrir huecos donde se solían colocar puestos ilegalmente), y de la barra de bar que se instalará en el Pabellón de Conde de Foxá para los bailes de disfraces (con un precio de salida de 900€).

En lo que respecta al baile de disfraces para adultos de la noche del sábado, los disfrazados que se inscriban para el concurso no tendrán que pagar entrada, mientras que los no inscritos (disfrazados o no) deberán abonar 3€. Al baile de disfraces infantil de la tarde del domingo, los niños entrarán de forma gratuita, pagando los adultos 3€.

Asimismo, en la jornada del miércoles se aprobaron las bases tanto del concurso del baile de disfraces, como de los concursos de disfraz callejero y carrozas, que sufren algunas variaciones en lo que a las puntuaciones se refiere. En lo que respecta al baile de disfraces, habrá 10 puntos en juego, otorgándose un máximo de 4 por la elaboración, otros 4 por la originalidad y 2 más por la puesta en escena.

Respecto al disfraz callejero, los participantes serán puntuados sobre 20, correspondiendo 7 puntos a la elaboración de los disfraces, 7 puntos a la originalidad y 6 puntos a la puesta en escena, que hasta ahora no se valoraba en este concurso. Por último, en el concurso de carrozas, los participantes serán valorados sobre 10, con un máximo de 5 puntos por la elaboración, otros 3 por la originalidad y 2 por la puesta en escena.

En este concurso se modifican ligeramente los premios: se mantienen los 1.000€ para el ganador y los 850€ para el 2º clasificado, incrementándose el 3º premio de 500 a 600€ y el cuarto de 200 a 450€. A partir de ahí, si hubiera más participantes, se les otorgarían diplomas. Por otro lado, se suprime de las bases la posibilidad de conceder accésit, tal y como plantearon los constructores habituales de carrozas en la reunión que mantuvieron con Paola Martín y Víctor Gómez el pasado mes de octubre.