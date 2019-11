La plataforma Yay@gaitas busca apoyo en Vitigudino para defender las pensiones públicas

Martes, 12 de noviembre de 2019

Integrantes de la plataforma Yay@gaitas se trasladaron este martes a Vitigudino para dar a conocer su lucha por un sistema público de pensiones sostenible y formar un grupo de trabajo en la comarca con esta finalidad, para lo que próximamente se celebrará una reunión en la cabecera de comarca, según aseguró a LAS ARRIBES AL DÍA la portavoz de este colectivo integrado en la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), Marisa Salgado.

De este modo, Ya@gaitas pretende extender a otros puntos de la provincia la actividad de la plataforma, la más conocida la concentración que tiene lugar a las 12.00 horas de cada lunes en la Plaza Mayor de Salamanca. El objetivo de esta concentración es “exigir a los responsables políticos que velen por las pensiones públicas y en especial por las más bajas”, señalaba Victorino García, integrante de Yay@gaitas, donde se oponen al mensaje que trasladan algunas formaciones políticas sobre la necesidad de realizar planes de pensiones privados porque no va a llegar el dinero. Sin embargo, desde la plataforma aseguran que “dinero hay”, por lo que denuncian cómo el Estado destina miles de millones a rescatar bancos y constructoras de autopistas en lugar de garantizar el fondo público de pensiones.

Y si en Salamanca la actividad más visible de Yay@gaitas es la concentración de cada lunes en la Plaza Mayor, Ángel Corral, pensionista residente en Cerralbo y colaborador de la plataforma, señala que es necesario “movilizar a la comarca, tal vez con acciones cada martes por ser el día en el que Vitigudino concentra un mayor número de residentes en los pueblos. Demostrar que no vamos a dar un paso para atrás, sin descartar la formación de agrupaciones de electores por toda España siguiendo los pasos de Teruel Existe y que ha logrado representación parlamentaria. Somos muchos millones de pensionistas y tenemos mucha fuerza”, aseguraba.

En este sentido, la portavoz de Yasy@gaitas, Marisa Salgado, recordaba que “en las normas de la Coespe se señala que somos un movimiento social apartidista, no somos de ningún partido, aunque cabría la posibilidad de conformar agrupaciones de electores con el objetivo de luchar por un sistema público de pensiones sostenible”.

Los jóvenes, asignatura pendiente

La portavoz de Yayogaitas aseguraba este martes en Vitigudino que “luchamos y defendemos un sistema público de pensiones saneado. Lo que no se puede hacer es sacar el dinero de la hucha de las pensiones para rescatar a los bancos y sin embargo tengamos unas pensiones de miseria; y si hablamos de las mujeres, es lo último: con 400 euros no se puede vivir. Además, muchas personas mayores están sosteniendo a sus hijos, les están apoyando porque no tienen trabajo o trabajan por sueldos que no dan para vivir, y al final los mayores pasan necesidades por ayudar a sus hijos”.

Para Marisa Salgado “habría que sentarse, fuera del Pacto de Toledo porque no solucionan nada”, por lo que reclama que se considere a la Coespe como “interlocutor válido por su lucha en la calle, con más de 280 plataformas que nos hemos ganado el derecho a sentarnos a hablar con los sindicatos, empresarios y Gobierno”, reclamando así “que se nos tenga en cuenta en el diálogo social”.

Para la portavoz de Yay@gaitas, su principal preocupación son los jóvenes, “nosotros ya tenemos nuestra pensión, pero los jóvenes lo van a tener muy mal con el factor de sostenibilidad de la reforma realizada por Mariano Rajoy. Los jóvenes son nuestra asignatura pendiente, porque ahora solo piensan en buscar trabajo, no piensan en la pensión que van a recibir cuando sean más mayores, pero tienen que saber el horizonte con el que se van a encontrar”. Por este motivo, añade que “nos gustaría encontrarnos con ellos en la lucha en las calles por las pensiones, como lo hacemos por la igualdad de la mujer o por la defensa del medio ambiente, por la Sanidad, la Educación…, nos gustaría que los jóvenes entendieran que tienen un problema muy serio con las pensiones, y ahí estamos”, concluyó.