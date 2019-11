Mañueco ve "obsoleta" la Directiva Europea sobre el lobo y pide un Gobierno fuerte que defienda intereses de CyL

Martes, 12 de noviembre de 2019

El presidente de la Junta de Castilla y León afirma que “la Junta no va a aceptar lecciones "de nadie" en materia de protección del mundo rural de Castilla y León”

El presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha considerado que la Directiva Europea que regula la población del lobo está "obsoleta" por lo que ha reivindicado la necesidad de contar con un Gobierno "fuerte" que defienda los intereses del país, de Castilla y León y de la provincia de Ávila.

De este modo ha respondido Fernández Mañueco al procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, quien se ha preguntado por las medidas concretas que va a poner en marcha la Junta de Castilla y León ante el incremento de los ataques mortales de lobo a las cabañas ganaderas al sur del Duero, con especial atención a las de la provincia abulense.

Tras ironizar sobre que va tener que regalar una brújula al presidente de la Junta, no para buscar el norte, sino ante la posibilidad de que se esté perdiendo el sur de Castilla y León, Pascual ha acusado al Gobierno autonómico de escudarse en que tiene "las manos atadas" por Europa para no pensar y no actuar para buscar un equilibrio entre el lobo y la ganadería.

Fernández Mañueco ha sido tajante al respecto al advertir al procurador de Por Ávila de que la Junta no va a aceptar lecciones "de nadie" en materia de protección del mundo rural de Castilla y León para asegurar que conoce de primera mano los problemas que sufren los ganaderos por los ataques del lobo a la ganadería, a la que se ha referido como un elemento dinamizador de los pueblos.

El presidente de la Junta se ha comprometido a tener la "máxima generosidad, diálogo y entendimiento" con las organizaciones profesionales agrarias "dentro de la normativa europea" que afecta a Castilla y León y ha abogado por hacer "todos los esfuerzos" para compatibilizar y equilibrar la protección de la especie y la pervivencia de los ganaderos en los pueblos.