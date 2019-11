Más del 30% de los peatones fallecidos en accidentes de tráfico eran mayores de 74 años

Miércoles, 13 de noviembre de 2019

Los peatones se vieron implicados durante el año pasado en 13.457 accidentes en los que fallecieron 386 personas y 1.833 resultaron heridas hospitalizadas y 1.940 heridas no hospitalizadas, según los datos recogidos en el informe de siniestralidad vial de la Dirección General de Tráfico (DGT). Los peatones son los usuarios más vulnerables, estando implicados en el 13% de los accidentes con víctimas y suponiendo el 21% del total de los fallecidos. La mayoría de los accidentes con peatones fallecidos se ocasionan en vías urbanas, el 61% (237 fallecidos), y este mismo patrón de predominio de accidentalidad en vía urbana se mantiene y aumenta en el caso de los heridos hospitalizados (el 90% son en vías urbanas) y en los heridos no hospitalizados (95% en vías urbanas).

En comparación a 2017, en las vías interurbanas los peatones fallecidos han aumentado un 45%, aunque cabe contextualizar que en 2017 el número de peatones fallecidos en vías interurbanas presentó un descenso acusado del 25%. En las vías urbanas en 2018 los peatones fallecidos han disminuido un 4%. Los hombres han supuesto el 63% de los peatones fallecidos, mientras que las mujeres fueron el 53% de los heridos hospitalizados y el 55% de los no hospitalizados.

Atropellos y peatones en Salamanca

En la capital salmantina, el año pasado se contabilizaron 106 atropellos, con 92 víctimas: un fallecido, 15 heridos graves y 76 leves. Otros 23 peatones resultaron ilesos. Según refleja la memoria anual de la Policía Local, no respetar la prioridad por parte de los conductores de vehículos fue la principal causa de los atropellos a viandantes (en 40 casos), seguido de la distracción al conducir (24), la irrupción del peatón en la calzada (18). Por su parte, los casos de atropello causados por dar marcha atrás al vehículo sin mirar (8), por conducción negligente o temeraria (6), consumo de alcohol (3) y velocidad inadecuada (1).

Los peatones mayores, los más vulnerables

En el año 2018, fallecieron 149 peatones en vías interurbanas; en estas vías, el 41% tenían menos de 45 años y el 20% eran mayores de 74 años. En vías urbanas fallecieron 237 peatones, el 23% de los cuales eran menores de 45 años y el 44% tenían más de 74 años.

Si atendemos a las acciones de los peatones en el momento del accidente, cruzando la calzada fuera de intersección o caminando por la calzada o arcén son las acciones más comunes de los peatones en vías interurbanas. Por su parte, cuando los accidentes se producen en travesías, lo más frecuente es que el peatón estuviera en ese momento atravesando en intersección o cruzando la calzada fuera intersección. En el caso de los accidentes en calles, atravesando en intersección, cruzando calzada fuera intersección o caminando o parado en la acera o saliendo entre vehículos aparcados, según los datos de la DGT correspondientes al año 2018.

En el caso de los mayores (más de 64 años), no cruzar por el paso para peatones o estar o marchar por la calzada de forma antirreglamentaria es una de las infracciones más comunes entre los peatones víctimas de accidentes en vías interurbanas, travesías y calles. De hecho, del total de peatones víctimas mayores de 64 años (3.868), en 82 casos fue por no respetar el semáforo y en 414 por no cruzar por el paso de peatones. No cruzar por el paso de peatones es la principal infracción por los peatones víctimas de accidentes en todas las edades.

A más edad, más índice de letalidad

Las personas mayores de 64 años se vieron implicadas en 11.647 accidentes durante 2018, en los que fallecieron 496 personas de ese grupo de edad, 1.530 resultaron heridos hospitalizados y 11.172 no hospitalizados.

El índice de letalidad para este colectivo en 2018 fue 3,8, más de 3 veces el índice del resto de la población víctima de un accidente de tráfico. Este índice se incrementa al aumentar la edad, de forma que para el grupo de edad de 65 a 74 años fue 2,9, para el de 75 a 84 fue de 4,4 y para el de 85 y más fue de 7. Por su parte, los hombres presentan una mayor incidencia en la lesividad por accidente de tráfico: el 66% de los fallecidos, el 57% de los heridos hospitalizados y el 55% de los heridos no hospitalizados de más de 65 años eran hombres.

El 59% de los accidentes de este colectivo se ha producido en vías urbanas, sin embargo, los fallecidos en vías interurbanas ha sido el 62%. Los heridos hospitalizados y los no hospitalizados han ocurrido en una mayor proporción en accidentes sucedidos en vías urbanas, el 59% y el 57%, respectivamente. Como usuarios, el 42% de los mayores de 64 años fallecidos eran peatones, idéntico porcentaje al de los conductores fallecidos, y el 17% eran pasajeros. Resultaron heridos hospitalizados mayoritariamente como peatones (47%), en segundo lugar como conductores (37%) y finalmente como pasajeros (16%).

Dentro del grupo de edad de los mayores de 64 años sí hay diferencias notables, tanto en el índice de letalidad como en la tasa por millón de población. Así, el grupo de 85 y más años es el que menor número de víctimas presenta, pero su tasa por millón de población, 61, y su índice de letalidad, 7, son de los más altos de la población. El grupo de edad de 75 a 84 años es el que en 2018 presentó la tasa de fallecidos por población más alta, 64, y su índice de letalidad ha sido 4,4. El grupo de edad de 64 a 74 años es el que contribuye con el mayor número de heridos hospitalizados y no hospitalizados, sin embargo, su tasa de fallecidos por población y su índice de letalidad son los más bajos del grupo de mayores, 48 y 2,9, respectivamente.

Según tipo de usuario, el 54% de los 386 peatones fallecidos tenía más de 64 años, y los mayores de 74 años supusieron el 35% del total de peatones fallecidos. Respecto a los heridos hospitalizados, el 39% de los 1.833 peatones heridos hospitalizados eran mayores de 64 años y el 22% eran mayores de 74 años. Como conductores, el 18% de los fallecidos y el 10% de los heridos hospitalizados eran mayores de 64 años y los mayores de 74 años supusieron el 8% de los fallecidos y el 3% de los heridos hospitalizados. Como pasajeros, el 31% de los pasajeros fallecidos y el 17% de los pasajeros heridos hospitalizados eran mayores de 64 años, y el 18% de los pasajeros fallecidos y el 8% de los heridos hospitalizados eran mayores de 74 años.

En cuanto al lugar en el que se producen los accidentes en los que se han visto implicados mayores de 65 años, los datos de la DGT constatan que los fallecidos de 65 años y más en accidentes en vías interurbanas aumentaron un 31% en el último año y los heridos hospitalizados en un 4%. Respecto a los accidentes en vías urbanas, los fallecidos de 65 años en adelante disminuyeron un 18% en el último año.