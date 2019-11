))) El 3º Día [11 NOV] Aquellos chavales que quisieron entrar a un partido de basket con una katana

Lunes, 11 de noviembre de 2019

| HILO MUSICAL > We will rock you, de Queen

En la jornada del domingo retornaron al Colegio San Francisco para votar unos cuantos antiguos alumnos. Quizás los de una clase concreta de los años 90 recordaron aquella vez que les castigaron por ‘interpretar’ (con golpes en las mesas y palmadas) el emblemático We will rock you de Queen que tan bien les quedaba a los del otro grupo (incluso lo repetimos al llegar al instituto...). Este es el vídeo original de la canción, quizá algo desconocido:

| MOMENTOS FDS

- La katana : Esta es una historia del pasado, del Eurobasket que acogió España en el 2007, pero que cuadra a la perfección este finde, por la histórica sesión de baloncesto que hubo el sábado por la mañana en el Pabellón Eladio Jiménez... y por el debate electoral celebrado el pasado lunes.

Resulta que ese debate se celebró en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid, que queda justo a la izquierda del camino que lleva hacia el Madrid Arena que acogió la 2ª Fase de aquel Eurobasket (años antes de aquella fiesta de Halloween en la que murieron varias chicas). Más o menos a la altura de la entrada al Pabellón de Cristal estaba instalado el primer control de seguridad por el que debían pasar todos los aficionados que querían ir a ver los partidos al Madrid Arena.

Pues bien, hete tú aquí que un trío de jóvenes se presentó una tarde a ver una sesión de partidos en aquel Eurobasket para la que tenían entradas con... una katana (de notables dimensiones). Evidentemente los responsables de seguridad les dijeron que se podían ir por donde habían venido (ni siquiera se la admitieron en una caseta de obras que hacía de consigna), acudiendo a otro pabellón cercano donde estaban varias oficinas del Eurobasket (como el Departamento de Acreditaciones) para ver si ‘se la podían guardar’.

Al recibir otro ‘no’ por respuesta, acabaron escondiéndola en unos aseos que estaban en la planta baja de aquel pabellón donde había oficinas. Los jóvenes se fueron a ver el basket y volvieron a por la katana al día siguiente.

- Dos modelos : El pasado sábado se disputó un derby juvenil local de basket entre los equipos de la Escuela Municipal de Baloncesto y el Club Baloncesto Ciudad Rodrigo, quienes dejaron alguna curiosa imagen en el calentamiento previo a que acabase el partido anterior al suyo: mientras que la Escuela estuvo calentando en las cercanías de la pista, los del Club se dedicaron a recorrer el Pabellón, bajando y subiendo por las escaleras de las gradas.

- La siesta : Uno de los jugadores del partido inaugural del Trofeo Diputación de Fútbol Sala disputado en la tarde del sábado en el Pabellón Eladio Jiménez entre Nova Express y Desperdigaos le dijo a sus compañeros: “me habéis jodido la siesta, cabrones”.

- ¿Qué portero ha sido? : En el encuentro de juveniles en Conde de Foxá entre III Columnas y La Amistad Burgos, se lesionó Pablo Ramos, cuando había subido a una acción de ataque. Eso provocó la confusión de algún espectador no habitual del Pabellón que no se había percatado de toda la acción, creyendo que el lesionado era el portero de La Amistad, acabando por preguntar, “¿pero qué portero se ha lesionado?”.

- Ejemplares en la derrota : La Amistad Burgos sufrió una cruel derrota, al caer 7-4 tras entrar en los últimos 3 minutos ganando por 3-4. Pese a ese varapalo, fueron totalmente ejemplares en la derrota, como se demuestra por ejemplo en el inmaculado estado en el que dejaron su vestuario, un gesto que ha querido ser aplaudido públicamente por el III Columnas.

- Afición dividida : Concluido el partido de seniors entre III Columnas y River Zamora FS, los jugadores visitantes se pusieron a aplaudir a los aficionados que tenían en una de las gradas, dándose cuenta uno de los jugadores que también tenían afición en la otra grada, echándoles la bronca: “si somos pocos y nos separamos...”.

- El carrito de los balones : No sé cuánto tiempo llevará operativo, pero el técnico del III Columnas Infantil Siso Caridad recogió los balones tras el partido de su equipo con este práctico carrito.

- Sin Guardia Civil : La jornada electoral tuvo un efecto en el encuentro jugado en la tarde del domingo en el Francisco Mateos entre Ciudad Rodrigo y Universidad de Valladolid: no contó como suele ser lo habitual con agentes de la Guardia Civil. Por fortuna, no pasó nada relevante.

- “¡Distancia!” : En ese partido, uno de los jugadores del Universidad de Valladolid se dispuso a sacar una falta cerca de uno de los córners de su propio campo. Con Alberto García haciendo de ‘barrera’ a algo así como 15 metros, el jugador todavía le pidió al árbitro “¡Distancia!”. Advertidas las carcajadas de los espectadores más cercanos, el jugador se justificó casi ‘sonrojado’: “por si acaso”.

- Una rebequita : En ese mismo partido, hubo un cambio de colegiado al descanso debido que el árbitro del primer tiempo estaba medio enfermo (estuvo tosiendo, y medio moqueando en la segunda) y ‘prefirió’ salir como linier a la segunda. El público de la banda que le tocó en suerte mientras ejerció como linier fue ‘comprensivo’ con él, ofreciéndole incluso una chaqueta por si tenía frío.

