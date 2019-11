Comienza la Semana de la Ciencia en la UPSA con la presentación de un estudio sobre las emociones

Lunes, 11 de noviembre de 2019

La Biblioteca 'Vargas-Zúñiga' muestra esta semana diversos originales y reproducciones de algunas de las obras más representativas del fondo que posee en la sede central

La Universidad Pontificia de Salamanca comienza la Semana de la Ciencia con la presentación de un estudio experimental sobre las emociones, realizado por la Facultad de Psicología. Durante la conferencia, a cargo de los profesores Alfonso Salgado y Almudena Duque, se ha abordado el estudio realizado en el laboratorio de respuestas emocionales siguiendo el modelo del Center for Seraching on Emotion and Attention (CSEA) del que depende el grupo de investigación de la UPSA. Además, han mostrado los resultados de investigación sobre los sesgos de atención que favorecen una interpretación de los sucesos vividos y del entorno cotidiano y que contribuyen a experimentar con más frecuencia ciertos estados de ánimo (trastornos psicosomáticos y trastornos psicofisiológicos vinculados a procesos emocionales y cognitivos).

También han mostrado los resultados de este experimento en algunos trastornos del comportamiento. Posteriormente, han presentado el modelo de regulación emocional en el que han detallado los problemas emocionales que provocan un mal abordaje de la emoción, así como los pasos que son eficaces para regular las emociones de forma positiva, a través de ejercicios prácticos como reconocer emociones, interpretar imágenes o trabajar herramientas de regulación emocional.

Exposición de obras y carteles de la Biblioteca y Archivo de la UPSA

La Biblioteca 'Vargas-Zúñiga' muestra esta semana diversos originales y reproducciones de algunas de las obras más representativas del fondo que posee en la sede central. Entre ellas, se ha querido destacar de forma sencilla dos piezas importantes: 'Margarita Philosophica', de 1517, y el Atlas de Ortelius, de 1588.

Taller sobre innovación educativa

La Facultad de Educación ha presentado el taller 'La innovación en la escuela', coordinado por Amparo Jiménez, en el que los alumnos han explicado varios ejemplos de innovación para Infantil y Primaria, basadas en distintos métodos como: ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos), aprendizaje cooperativo, gamificación y nuevas estrategias para aprender con los alumnos. El taller pretende concienciar a los futuros maestros de la relación indisoluble entre investigación y acción como estrategia fundamental de mejora y cambio de las propuestas educativas.

Presentación del Espacio Maker de fabricación digital

La Facultad de Informática ha presentado su Espacio Maker, en el que los alumnos pueden acceder a talleres, herramientas y asesoramiento para desarrollar sus proyectos de fabricación digital (impresión 3D, robótica, sensorización, drones, etc). La charla sobre Fab Lab desarrollada hoy ha introducido a los asistentes en el mundo de la fabricación digital y del movimiento maker, que promueve la cultura de 'hágalo usted mismo' con medios digitales colaborativos con el objetivo de que se puedan elaborar los productos y venderlos personalmente a través de internet.

Debate intergeneracional sobre redes sociales

Los alumnos del Programa Interuniversitario de la Experiencia y de la Facultad de Informática participaron en un debate intergeneracional sobre la influencia de las redes sociales y el uso que hacen de ella los jóvenes frente a la visión de los mayores.