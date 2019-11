Albert Rivera dimite como presidente de Ciudadanos, renuncia a su acta de diputado y deja la política

Lunes, 11 de noviembre de 2019

Albert Rivera deja la presidencia de Ciudadanos, tras el fracaso del partido en las Elecciones Generales de este 10 de noviembre, en las que ha pasado de 57 a 10 escaños.

“Anoche avancé que iba a asumir todas las responsabilidades, nunca me he escondido y por eso dimito como presidente de Ciudadanos para que este proyecto siga su rumbo”, explicaba en su comparecencia. “En coherencia con lo que soy, no creo que a nadie le sorprenda que dimito como presidente de Ciudadanos, dimito para que este proyecto pueda crecer y seguir”.

Además, explicaba que renuncia a su acta de diputado: “Ser diputado en el Congreso no es una nómina, es un honor, una responsabilidad… así que voy ceder el testigo a otro diputado que sirva a España. Nunca estuve en política atornillado a un escaño”

En cuanto a la situación política, mostraba su preocupación por “el país que hay que gobernar ahora y a los que tienen que tomar decisiones les deseo suerte, los españoles no pueden dividirse entre rojos y azules, es el momento de unir a los españoles”.

“Dejo la vida pública”, anunciaba, al tiempo que explicaba que “la vida es mucho más que la política y ha llegado el momento de servir a mis padres, a mi hija, a mi pareja, a mis amigos y mis compañeros, por eso, como la vida sigue, yo quiero ser feliz”.