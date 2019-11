Cinco señales de que tú o algún familiar tiene problemas con el juego online

Lunes, 11 de noviembre de 2019

El juego online puede ser una forma de entretenimiento, sin embargo, hay algunos riesgos que se corren cuando se juega a juegos de azar con frecuencia: aunque juegues con la lista de casinos online más recomendables y seguros, no hay excepción. Cuando se dice tener problemas con el juego en realidad se está haciendo referencia a un problema en concreto: ser adicto al juego. Pero, ¿qué es exactamente ser adicto al juego? Ser adicto al juego es cuando una persona no puede parar de jugar o apostar, cuando lo necesita y no hacerlo hace que no pueda vivir con tranquilidad.

Las situaciones más habituales: señales

Hay muchos estudios de adicciones que se han realizado durante los últimos años que analizan los síntomas que tienen los adictos al juego, tanto los primeros síntomas como los más graves. Esas señales que ponen de manifiesto que una persona está obsesionada con jugar, hasta el punto de no poder parar de hacerlo. Estas son las 5 señales de que una persona tiene problemas con el juego:

Jugar con dinero que no existe: cuando una persona no tiene dinero para comprar algo que no es necesario para vivir, como por ejemplo comida, y aun así se gasta un dinero que no tiene, tiene un problema. Y esto también se aplica a los juegos de azar, cuando una persona pide dinero prestado para jugar, ya sea a un amigo o a un banco, hay una adicción. En situaciones extremas, es decir, cuando la adicción es severa, la persona puede hacer cualquier cosa para conseguirlo, aunque eso implique actuar sin ética: por ejemplo, robar o mentir.

Poner el juego por delante de todo: la adicción hace que una persona no pueda parar de jugar, hasta el punto que cosas importantes como la familia, los amigos e incluso el trabajo se descuidan. A veces se va más allá, y el juego pasa a ser la prioridad número uno en la vida de los adictos. ¿Tenías que recoger a tus hijos del colegio y no te has acordado porque estabas jugando en tu bingo online? Entonces tienes un problema con el juego.

Jugar cada vez más tiempo y con más dinero: cuando se pierde dinero en las tragaperras o en cualquier otro juego de casino online, lo mejor es dejar de jugar y descansar, ¡ya vendrá una buena racha! Sin embargo, los adictos no se rinden: cuando pierden prefieren seguir jugando una y otra vez, lo que les lleva a perder más dinero y a pasar más tiempo jugando. Los adictos necesitan de la adrenalina de los juegos de azar, y mientras más juegan, más quieren gastar.

Cambios en la personalidad: los juegos de azar implican eso mismo, azar, por lo que unas veces se puede ganar y otras veces se puede perder. Los adictos cuando pierden tienen cambios en su forma de ser, se muestran enfadados y mucho más agresivos. En cambio, una persona que no es adicta puede jugar a la ruleta en vivo a través de su casino online de la misma forma en la que jugaría al ajedrez desde el sofá de su casa: sin obsesiones. Los juegos, por lo general, tienen que llevar a sensaciones positivas y no a malestar, si no es así, hay adicción.

Jugar para evadirse de los problemas o para no afrontar la realidad: los juegos de azar son justo eso, juegos, y como tal deberían ser utilizados para pasar un buen rato o para, por ejemplo, desconectar después de una larga jornada laboral. Por lo general, este no es el caso de los adictos: ellos utilizan el juego para no enfrentarse a sus problemas, para huir de su vida diaria. Es como los adictos al alcohol que empiezan a beber más de lo debido para evadirse. Y, por supuesto, como cualquier otra adicto, nunca reconocerán que tienen un problema.

Qué hay que hacer cuando se tiene problemas con el juego online

Una de las medidas que se ha tomado para evitar la adicción al juego es prohibir la apertura de nuevos locales de juego, pero eso lo único que hace es esconder el problema, no erradicarlo. La solución a la adicción al juego pasa por informar a la sociedad sobre qué consiste este tipo de adicción, sus implicaciones, y cómo identificarla para ayudar a las personas que puedan tenerla. Destinar más ayudas a centros especializados en adicciones es esencial para que cualquier persona pueda acceder a ayudas para dejar el juego online de forma gratuita. Y, sobre todo, que la sociedad sea consciente de que, como cualquier otro tipo de trastorno mental, se puede salir de ahí y volver a la vida de siempre.