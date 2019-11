Casado dice que Sánchez "ha fracasado" y espera a ver qué plantea ahora para actuar con responsabilidad

Lunes, 11 de noviembre de 2019

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha asegurado este domingo que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha "fracasado" porque convocó las elecciones para lograr más escaños y no lo ha conseguido. Además, no ha cerrado la puerta a dar un paso al frente si el candidato socialista no desbloquea la situación.

"Vamos a ver ahora qué plantea Pedro Sánchez y después ejerceremos nuestra responsabilidad porque España no puede seguir más tiempo bloqueada", ha declarado Casado, que ha confirmado que su partido será "muy exigente" con el PSOE porque España no puede "esperar más ni puede ser rehén de sus intereses partidistas".

Así lo ha asegurado en un discurso en la calle, en la plataforma que el PP ha montado delante de su sede, en la madrileña calle Génova 13, para valorar los resultados en las elecciones generales de este domingo, en las que los 'populares' han subido 21 escaños con respecto a los comicios de abril.

Tras asegurar que la pelota está en el "tejado" del candidato socialista, Casado ha afirmado que los programas y planteamiento son "incompatibles" con los de Pedro Sánchez. "Y ejerceremos nuestra responsabilidad y nuestra alternativa", ha proclamado, para concluir que el Partido Popular "volverá a liderar el futuro de España muy pronto".