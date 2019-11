José Antonio Mirón (Cs) reconoce que “los resultados de Ciudadanos son muy pobres”

Domingo, 10 de noviembre de 2019

Tras la derrota, el candidato al Congreso por Salamanca de la agrupación naranja afirmaba que “los extremos no son la solución y España necesita un proyecto de centro”

José Antonio Mirón, candidato de Cs al Congreso por Salamanca atendía a los medios tras el batacazo electoral en los siguientes términos: “Estos resultados indican que los españoles quieran pactos y la situación es peor para ello. Los resultados de Ciudadanos son muy pobres y reflejan el enfado de los españoles en estos cinco meses y no hemos sabido entender las expectativas”.

No obstante, matizaba que “los extremos no son la solución y España necesita un proyecto de centro, progresista, social y reformista. Procuraremos tener voto en el Congreso de Rivera. Felicito a los diputados que han sacado escaño en Salamanca y a todos los votantes. Quiero dar las gracias a mis compañeros de partido y especialmente a aquellos que me han acompañado estos días de campaña”.

Por su parte, el candidato de Cs al Senado por Salamanca, Manuel Morán, defendía que “el desastre de Ciudadanos es exagerado, pensaba que no iba a ser de tanta envergadura. Mirón y yo no hemos triunfado, pero Ciudadanos se ha evaporado.”

En esta línea, se mostraba crítico al decir que “Ciudadanos es algo más que lo que era hace cuatro años y el riesgo es que el centro lo ocupe otro partido y debemos mandar otro mensaje. Tenemos una ventana para reflexionar y creo que no sé esta haciendo, por lo visto en la TV. Hay que reflexionar en Valladolid y en Salamanca y se viene a servir al partido, no a por cargos. Tenemos que hablar de muchas cosas... Habrá mejores noches que esta, pero estoy convencido que si no las hay, todos ustedes tendrán un gran recuerdo de mí”.