Lunes, 11 de noviembre de 2019

El club charro ha entrado en su tercera semana sin técnico tras el cese de Pablo Cortés el pasado 29 de octubre

El Salamanca UDS sigue deshojando la margarita para fichar a un entrenador y el club charro ha entrado en su tercera semana sin técnico tras el cese de Pablo Cortés el pasado 29 de octubre. De este modo, la entidad del Helmántico está inmersa en plena búsqueda de su cuarto preparador en la presente campaña tras la negativa de la Federación a convalidar la licencia de José Luis Trejo, el circo de ‘Chiquimarco’ y la etapa de Cortés al mando.

Mientras, Rafa Dueñas, que no cuenta con la titulación válida para poder ejercer en España, se ha hecho cargo del primer equipo de manera temporal y ha cosechado una victoria y dos derrotas en tres partidos. No obstante, el Salamanca UDS no se ha dado ninguna prisa para incorporar a un nuevo capitán del barco, ya que no quería “cometer más errores y precipitarse”.

La lista de ofrecimientos de entrenadores fue de más de 20 personas, pero nadie ha conseguido el puesto tras 14 días. Aitor Larrazabal, Marc Domínguez, ex del Écija, o Josu Uribe, que ya firmó por el Xerez Deportivo de Tercera, son varios de los directores técnicos que han hablado con el Salamanca UDS, tal y como ha podido saber SALAMANCA RTV AL DÍA. Por su parte, Larrazabal, el mejor colocado para parte de la Inteligencia Deportiva (Aarón Sánchez), ya se reunió con la entidad el pasado jueves en Bilbao, según indicó la Cadena COPE durante la retransmisión del duelo frente a la Real ‘B’.

Sin embargo, el entorno del exjugador del Athletic Club tiene dudas de cara a una posible llegada, dado que Larrazabal buscaría rodearse de gente de su confianza y la parte mexicana no está dispuesta a que Rafa Dueñas deje de ser el segundo de a bordo. Además, hay determinados interesados que quieren firmar lo que resta de temporada y la siguiente, una situación a la que Manuel Lovato y compañía son reacios, puesto que su idea es que José Luis Trejo dirija al plantel en la 2020/2021.

Todo ello ha dado lugar a un nuevo bochorno en el Salamanca UDS, que sigue perdiendo el tiempo y navega a la deriva sin nadie al frente, a pesar de que los futbolistas y sus agentes empiecen a reclamar estabilidad.