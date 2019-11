Jabi Luaces, tras caer ante el Real Unión: “Noto cierta ansiedad y precipitación en los jugadores. Eso te juega malas pasadas”

Sábado, 9 de noviembre de 2019

El nuevo técnico de Unionistas se estrenó con derrota en su primer partido en las Pistas del Helmántico

Jabi Luaces no pudo estrenarse puntuando en su primer partido liguero en las Pistas del Helmántico tras caer Unionistas por cero goles a dos (0-2) ante el Real Unión de Irún.

Complicado ganar concediendo tanto al rival: empezamos bien. Generamos y tuvimos ocasiones, pero no hicimos gol. El partido se inclinó para ellos al final de la primera parte. No teníamos que haber concedido el córner porque ellos tienen poderío. No tuvimos tiempo para reaccionar. Nos hizo el gol su hombre más alto. Después intentamos generar peligro, pero el segundo gol nos terminó de matar. Dos errores individuales y mucho que mejorar. Tenemos margen de mejora y vamos a trabajar para ser mejor equipo de lo que estamos demostrando.

Falta de puntería: hemos llegado mucho y hemos tenido muchas ocasiones. Al final hay días en los que tienes aciertos y otros en los que la moneda te sale cruz. Cuando no puedes ganar no debes perder. Tenemos que dejar la portería a cero.

Fallo de Brais: tenemos que trabajar con todos. Álvaro le gana bien la acción a Brais. Si nos quedamos con que solo una personas falla vamos jodidos. Brais es joven y está aprendiendo. Le ha tocado bailar con la más fea en las jugadas de estrategia. En esos detalles se deciden los partidos, pero hay que trabajar con todo el equipo. Tengo claro que aún queda mucha guerra.

Superados en la estrategia: me preocupa que nos lleguen y que nos superen en estrategia. Hemos mejorado bastante en el juego, pero hoy el rival tenía buenos lanzadores y mucha altura en la estrategia. El Real Unión juega bien al fútbol. Nosotros hemos intentado darle velocidad y lo hemos conseguido en algunos momentos, pero no hemos acertado.

Relevo en la portería: Unionistas no encaja porque juegue Brais o Javi. Encajamos porque nos llegan y tenemos que trabajar mucho las líneas de presión, los repliegues, etc. Al final que nos rematen no es culpa del portero.

Cambios: por hacer cambios y apresurarte no vas a mejorar. Tienes que sacar gente y ver donde puedes hacer daño. Cuando hemos encajado ellos han cambiado el posicionamiento y nosotros hemos buscado quien podría ayudar a hacer daño. No es cuestión de sacar jugadores por jugadores, sino hacerlo por algo.

Bajón antes del descanso: es muy fácil. El desgaste es enorme jugando con esta intensidad. Si tácticamente nuestro juego es correcto y hacemos bien la primera línea de presión no nos toca correr tanto para atrás. Ellos también iban muy justos. Solo hay que verlo en la jugada de la falta a Garrido con empate. Si entra esa jugada al final ganas tú el partido porque ellos se habrían expuesto. De hacerlo nosotros lo hicieron ellos. El partido ha sido físico y de ritmo. En ese aspecto también mejoraremos.

Juego ofensivo: queríamos generarles problemas a la espalda. Todavía no tenemos armonía en el juego ofensivo. Ha habido un rato que no teníamos claridad con balón. Nos ha faltado leer mejor esas situaciones para hacer daño. Todavía existe precipitación y ansiedad, enemigos para nuestro viaje. Eso te juega malas pasadas.