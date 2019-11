El Salamanca UDS dura cuatro minutos frente a la Real ‘B’ y refleja que el playoff le queda grande (3-1)

Sábado, 9 de noviembre de 2019

Los charros evidenciaron que necesitan fichar a un entrenador tras recibir un baile del filial dirigido por Xabi Alonso en un partido que sufrió un parón de casi una hora por la lesión del árbitro

El Salamanca UDS perdió con la Real Sociedad ‘B’ en un partido que duró cuatro minutos y reflejó que el playoff de ascenso a Segunda División le queda grande (3-1). Los charros evidenciaron que necesitan tener un entrenador como el comer tras recibir un baile del filial dirigido por Xabi Alonso en un partido que sufrió un parón de casi una hora por la lesión del árbitro. De este modo, los del Helmántico se alejaron del objetivo de la temporada -hasta los seis puntos- y quedó patente que deben fichar de manera acertada en enero si quieren tener opciones de alcanzar su meta.

Rafa Dueñas -apoyándose en la Inteligencia Deportiva- realizó muy pocas variaciones con respecto al partido de la Copa Federación, ya que el mexicano Kristian sustituyó de manera obligatoria a One al estar sancionado y sus compatriotras Jehu y Calderón ocuparon el lugar de Amaro y Ulises Torres.

El duelo comenzó con un Salamanca UDS que ofreció una buena imagen y reclamó un penalti sobre Gio a las primeras de cambio, aunque el colegiado no lo señaló al no apreciar nada punible. No obstante, el bando local se sacudió de encima el empuje de los charros con un sensacional ‘zapatazo’ de Roberto López que se coló como un obus en la meta de Dani Sotres.

Fue un jarro de agua fría en toda regla, dado que se antojaba muy complicado poder revertir la situación ante uno de los mejores conjuntos de toda la Segunda División B. Mientras, en el minuto 12 llegó el punto clave del encuentro: Sauleda Torrent sufrió un problema físico y no pudo continuar dirigiendo el duelo. Ambos equipos pelotearon sobre el césped durante un tiempo, pero se acabaron yendo a vestuarios para esperar a que un línea cogiera el coche y llegase al campo, dado que en la categoría de bronce del fútbol español no hay cuarto árbitro.

Tras la reanudación, el Salamanca UDS demostró que no le vino nada bien el parón y encajó el 0-2 con una maravillosa jugada colectiva que culminó Djouahra a la media hora de juego. Finalmente, el luminoso reflejó el mismo marcador al descanso y las sensaciones fueron muy malas de la escuadra de la carretera de Zamora.

Un nuevo paso por los vestuarios sirvió para que los ‘rojos’ sacasen parte de su orgullo y le metieran cierto miedo a los donostiarras, pero poco dura la alegría en la casa del pobre. Un contragolpe letal bastó para que Djouahra viera puerta por segunda vez para ‘matar’ al Salamanca UDS con el 3-0. Con ello, Gio firmó el 3-1 -el tanto de la honra- en el añadido y todo se acabó de manera definitiva, aunque la realidad es que el encuentro duró cuatro minutos, a pesar de que duró más de dos horas y media… Significativo.

FICHA TÉCNICA

Real Sociedad ‘B’: Moisés Ramírez; Zubimendi, Jon Pacheco, Gorostidi, Roberto López (Olasagasti, min. 75), Djouahra (Lucbert, min. 80); Jeremy Blasco, Aldasoro, Ezkurdia; Jokin Gabilondo y Julen Lobete (Thior, min. 62).

Salamanca UDS: Sotres; Carpio, Borja, Kristian, Crespo; Tirlea, Sergio Molina, Jehu (Serrano, min. 56), Calderón (Hugo Díaz, min. 45); Gio y Ubis (Altube, min. 70).

ÁRBITRO: Óscar Sauleda Torrent (comité catalán), que fue sistituido por Jon Rodríguez (comité guipúzcoano) al lesionarse. Amonestó con tarjeta amarilla a Kristian.

GOLES: 1-0, min. 4: Roberto López. 2-0, min. 30: Djouahra. 3-0, min. 65: Djouahra. 3-1, min. 90: Gio.

ESTADIO: Zubieta.

INCIDENCIAS: El colegiado Sauleda Torrent sufrió una lesión y el partido se paró hasta que Jon Rodríguez llegó al campo y pudo dirigir el encuentro tras recibir una llamada para que que acudiera al lugar.