Ángel Sánchez: “Si no ganamos en casa estamos condenados a la parte de abajo de la tabla”

Sábado, 9 de noviembre de 2019

El equipo chacinero recibe mañana al Amorebieta con la victoria como única opción para salir de la zona de descenso

El CD Guijuelo está necesitado de puntos para poder escapar del pozo del descenso en el que se ve sumido desde hace varias semanas. El rival será el Amorebieta, que tampoco disfruta de una buena racha en liga, sumando tan solo 4 puntos en los últimos cinco encuentros.

El técnico del Guijuelo, Ángel Sánchez, se mostró confiado en el trabajo del equipo para conseguir una victoria que no se produce desde el pasado 14 de septiembre: “Tenemos que tener todos tranquilidad, para sacar esto adelante, y la competitividad dentro de la plantilla no está reñida con plantear los partidos con seriedad. Siempre he dicho que la competitividad dentro del grupo es buena. Los jugadores saben que tienen que trabajar para llegar al once. Para nosotros este partido es vital, llevamos dos partidos seguidos perdiendo, y hay que cambiar eso. Si no somos capaces de cambiar nuestra suerte en casa estamos condenados a estar abajo toda la temporada”.

En cuanto al rival, el técnico tiene claro que no será un partido fácil: "Es un equipo muy rocoso, complicado, que no ha perdido como visitante y eso que ha visitado campos complicados. Tienen muy claro a lo que juegan, una estructura muy definida, con un juego más directo y es un conjunto que siempre crea peligro. La situación ya hace que sea un partido difícil, pero con este rival lo será aún más”.

En cuanto a la plantilla, el equipo pierde a Razvan por lesión, mientras que Sikorski y Juanjo han tenido molestias esta semana, pero se espera que estén disponibles: “Razvan creemos que no va a estar disponible, aunque no sabemos aún. Sikorski ha tenido cuidado por precaución, al igual que Juanjo, que solo ha tenido una contusión y esperamos que esté bien para el domingo”.