Ara Malikian llena el Multiusos con su enérgica música

Viernes, 8 de noviembre de 2019

Numeroso público acudió para disfrutar del último disco del conocido violinista en su regreso a Salamanca

Ara Malikian no ha decepcionado en su regreso a Salamanca y ha conseguido congregar a numeroso público en el Multiusos Sánchez Paraíso. El conocido violinista se encuentra en plena gira, que lleva el mismo título de su último disco 'Royal Garage'. El músico asegura que viene de su relación con los garajes. En palabras de Ara Malikian: “Mi relación con los garajes empezó en 1976, cuando estalló la guerra del Líbano. En el mundo entero las bandas más modernas ensayaban en garajes, sacaban de ahí sus sonidos y creaban un estilo que cambiaría la historia de la música. Yo no me quería quedar sin formar parte de esa movida.

Yo tenía diez años y mi padre me decía para convencerme: Vamos hijo, bajemos al garaje, vamos a montar una banda de rock como la de los Rollings. Mi banda no tenía tanto rollo como la de ellos, yo no me codeaba con Keith Richards o Mick Jagger y hablábamos de Rock y música de vanguardia, a mí me esperaba mi tío Nono con una trompeta abollada, mi vecino con una botella de anís y mi abuela con una mandolina…

Además, añade que “a día de hoy sigo sin verle el Rock and Roll pero le veo el amor y eso es más que suficiente. Después vinieron otros garajes: los alemanes, los ingleses, los parisinos, los españoles… Parece ser que estoy predestinado a ellos. Me pasan cosas fascinantes en los garajes…”.