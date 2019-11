Don Juan Tenorio, hoy en el teatro del centro cultural

Viernes, 8 de noviembre de 2019

De Amarillo Producciones representa su versión del clásico de Zorrilla a partir de las 21:00 horas

El teatro de Guijuelo, ubicado en el centro cultural de la villa, acoge esta tarde la representación del clásico ‘Don Juan Tenorio’, a cargo de De Amarillo Producciones. Se trata de una obra con un excelente despliegue de medios que ha sido premiada en el XX Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Rioja en 2017. La función comenzará a las 21:00 horas, con entradas disponibles a un precio de 5 euros.

El director de la obra, Pedro A. Penco, describe la versión que podrán ver hoy los guijuelenses: “Nosotros queremos sencillamente presentar al público “El Tenorio”, así, sin más aditamentos. Un “Tenorio” con los elementos teatrales que en el siglo XXI son capaces de llegar desde la emoción al espectador, desde las tablas al corazón y, al mismo tiempo, conseguir el efecto de reciprocidad que el teatro necesita para no ser simplemente pieza arqueológica. Ese es el objetivo de nuestra versión. Ese es el objetivo de nuestro “Tenorio”. Obviamente la función necesita un título, “Don Juan Tenorio”, que figurará en las carteleras como está mandado, y necesita de actores y actrices que se enfunden las galas de cada personaje y con los nombres de esos personajes recorran el camino de las emociones: Doña Inés, Brígida, Ciutti, Don Luis, Don Gonzalo, Don Juan… pero, estimado público, el teatro no lo hacen únicamente los títulos, los directores, los actores y las actrices, los autores o el público, el teatro es una ceremonia coral y sólo está completo cuando todos los que intervienen encuentran el lazo, cemento, conexión etc. Creo que en esta ocasión ese lazo, esa conexión se llama, así, sin más, “El Tenorio”..