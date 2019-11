Por qué se produce la celulitis y qué hacer al respecto

Sábado, 9 de noviembre de 2019

Cada vez son más las famosas, deportistas e influencers que presumen de piel con celulitis, luciéndola como parte normal de muchos cuerpos humanos, lo cual es totalmente cierto. Pero está claro que la celulitis puede afectar a la autoestima y la confianza de la persona que la padece, y llevarla a gastar dinero en tratamientos costosos con la esperanza de que desaparezca.

Hemos consultado con un dermatólogo y un cirujano plástico para averiguar qué es exactamente la celulitis, por qué la padecemos y si hay algo que podamos hacer al respecto para reducir su apariencia.

La celulitis es esencialmente células grasas que empujan contra el tejido conectivo bajo la superficie de la piel. Todos tenemos tejido conectivo debajo de la piel. Este tejido está hecho de fibras de colágeno y forma "paredes" que mantienen la grasa debajo de él en su lugar. Cuando las paredes del tejido fibroso se debilitan o estiran, la grasa puede ascender y formar bultos y protuberancias en la superficie de la piel, lo que conocemos como celulitis.

"La celulitis ocurre cuando la grasa se incrusta en el tejido conectivo debajo de la piel. Esta adquiere una apariencia de hoyuelos que a menudo se asemeja a la piel de una naranja, con pacientes que exhiben flacidez y hoyuelos en la piel", menciona el cirujano plástico Marco Cardeña.

Resulta que la celulitis es muy común; en realidad, es mucho más raro no tenerla. Los investigadores estiman que entre el 80% y el 90% de las mujeres tienen celulitis en algún momento de su vida.

"Todo el mundo tiene grasa debajo de la piel. Así que, aunque no todo el mundo muestra una celulitis visible, hay muchas probabilidades de que cualquiera muestre signos externos", menciona.

Las zonas más comunes en donde se desarrolla son los muslos, las nalgas y el abdomen. Sin embargo, puede aparecer casi en cualquier parte del cuerpo y puede afectar a personas de cualquier peso, complexión, raza o sexo.

Pero las mujeres son más propensas que los hombres a padecer celulitis debido a una serie de factores como las hormonas, el grosor de la piel, los niveles de grasa corporal y la disposición del tejido conectivo.

Entonces, ¿hay alguna manera de hacer que la celulitis sea menos notoria sin recurrir a la cirugía? Hay una gran variedad de productos y tratamientos para acabar con la celulitis en el mercado, cremas, envolturas, remedios caseros, láseres, etc. Desafortunadamente, una revisión exhaustiva de 67 estudios sobre la efectividad de varios tratamientos para la celulitis no encontró ningún tratamiento quirúrgico o no quirúrgico que fuera efectivo a largo plazo.

Aún así, hay algunas maneras no quirúrgicas de ayudar a prevenir la aparición de la celulitis y hacer que la existente sea menos notoria. "La celulitis no es una indicación de sobrepeso, pero perder peso puede reducir la apariencia de la celulitis. La celulitis también es menos notoria en la piel bronceada, por lo que la aplicación de un autobronceador puede hacer que los hoyuelos sean menos evidentes", menciona el dermatólogo y cirujano dermatológico Dr. Fernando de la Vega.

Los tratamientos de masaje o los productos tópicos que contienen cafeína pueden eliminar el líquido de los tejidos, lo que da una mejoría temporal en la apariencia de la celulitis. Pero una vez más, estas soluciones a nivel de superficie no cambiarán realmente lo que está sucediendo debajo de la piel, señala.

Algunos tratamientos quirúrgicos pueden ser temporalmente útiles, pero no existe una cura permanente para la celulitis. De todos los tratamientos profesionales existentes, la Academia Española de Dermatología y Venereología reconoce que sólo la terapia con ondas acústicas, la liberación precisa de tejido asistida por vacío, y el tratamiento con láser tienen beneficios potencialmente reductores de la celulitis.