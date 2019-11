Cinco mitos sobre la celulitis que debes conocer

Viernes, 8 de noviembre de 2019

Aunque la celulitis es una afección muy común, hay mucha información falsa en Internet sobre las causas, las curas milagrosas y la retórica vergonzosa. Que si solo las mujeres con sobrepeso lo tienen, que bebiendo agua se reduce, en esta web incluso dicen que la celulitis puede ser mortal. ¿Cómo distinguir entonces lo que es verdad de lo que es mentira?

Antes de gastar una fortuna en tratamientos y productos falsamente anunciados (y en su mayoría inútiles), nos gustaría ayudarte a distinguir los hechos de la "ficción".

Mito 1: Sólo las personas con sobrepeso tienen celulitis

La celulitis es algo que tanto las personas en normopeso como las con sobrepeso u obesidad tienen en común. Según las estadísticas, casi el 90% de las mujeres se verán afectadas por la celulitis en algún momento de sus vidas.

Desarrollar celulitis o no no depende del tipo de cuerpo que tengas, sino de otros factores, como la edad, predisposición genética, metabolismo, etc. Aunque los hoyuelos son más notorios en las personas obesas, esto tiene más que ver con la flacidez de la piel que con el peso.

Por la misma razón, la pérdida de peso (si no se combina con ejercicio regular) generalmente empeorar las cosas, porque la piel pierde su elasticidad y firmeza.

Mito 2: Los hombres no desarrollan celulitis

Fisiológicamente hablando, hombres y mujeres difieren en la forma en que sus cuerpos producen, almacenan y metabolizan la grasa. Por un lado, el tejido que conecta las capas de piel con los músculos, y que se supone que esconde la grasa debajo de la piel, es mucho más fuerte en los hombres que en las mujeres.

Por otro lado, mientras que el estrógeno produce grasa, la testosterona la quema. Por último, las mujeres tienden a ganar peso en los muslos y las caderas, donde prospera la celulitis, mientras que los hombres acumulan grasa principalmente en el área abdominal.

¿Esto significa que los hombres son "inmunes" a la celulitis? No. Los estudios sugieren que al menos el 10% de los hombres sufren de celulitis, aunque claro, su incidencia es mucho menor.

Mito 3: La genética es la culpable de desarrollar celulitis

No negamos que la genética es uno de los principales factores que determinan si vas a desarrollar celulitis o no. Si la celulitis es hereditaria en la familia, las estadísticas van en tu contra.

Pero, independientemente de los genes, es mejor que aceptes la celulitis como un inevitable compañero de vida (a menos que estés dentro del 10% de las mujeres afortunadas que tienen la suerte de tener una piel lisa). Aún así, no culpes a tus padres, la celulitis tiene mucho más que ver con tu estilo de vida y tus hábitos, que con tus genes.

Mito 4: Beber agua ayuda a eliminar la celulitis

Es un mito muy extendido que bebiendo 8 vasos de agua al día se reduce la aparición de la celulitis al bajar los niveles de grasa del cuerpo. Y aunque un mayor consumo de agua puede ayudar a eliminar las toxinas, no hace mucho por la piel de naranja. No hay ninguna investigación que demuestre que el consumo de agua puede eliminar la grasa.

Mito 5: La liposucción es la solución definitiva

Antes de que te sometas a esta cirugía para eliminar la celulitis, piensa en lo que realmente puedes obtener con ella. Aunque la liposucción puede eliminar la grasa no deseada de manera muy efectiva, no se recomienda para eliminar la celulitis, pues puede hacer que los hoyuelos sean más notorios. Además, si no cambias tus hábitos de vida, la grasa regresará y el tratamiento no habrá valido para nada.