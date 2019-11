Mañueco: "No hay nada más patriótico que echar a Pedro Sánchez de la Moncloa"

Viernes, 8 de noviembre de 2019

"No hay nada más patriótico que echar a Pedro Sánchez de la Moncloa", y para ello "hay que concentrar el voto de centro derecha en la única alternativa de cambio, el PP". Así lo subrayó el presidente de la Junta de Castilla y León y presidente del PP regional, Alfonso Fernández Mañueco, en un encuentro con los medios en el cierre de esta corta campaña electoral.

Mañueco recordó la propuesta de "ir unidos" en España Suma, pero "dijeron no", e insistió en "la necesidad de sumar por España, lo que no es capaz de sumar en torno al PP estamos haciendo que gane el bloqueo político de Pedro Sánchez". "Desde "el respeto a todas las fuerzas políticas, sólo hay una opción para desalojar a Sánchez de la Moncloa, el PP y Pablo Casado", subrayó.

El objetivo este domingo es"salir a ganar" y "volver a recuperar esa posición de supremacía en los resultados electorales". Mañueco responsabilizó directamente a Sánchez de "esta situación de bloqueo político", añadiendo que "no se puede estar por estar en la Moncloa y Pedro Sánchez no esta tomando decisiones".

"Los españoles necesitan un partido como el PP y un presidente como Casado", señalando además que el PP "ofrece un gobierno como por el que estamos apostamos en Salamanca y en Castillay León", apostando "por una política de bajada de impuestos" y siendo "una de las comunidades autónomas donde se crea empleo, lo que pone en valor las política del PP".

Durante su intervención, Mañueco apuntó que "los cantos de sirena no nos van a llevar a las rocas, por lo que no queremos dividir el voto. En España hay dos opciones de gobierno: si gobierna Sánchez pierde España, si gana Casado gana España", así que no podemos hacer el juego y hay que apostar porque el voto de centro derecha se aglutinen en torno a las siglas del PP. No estamos para experimentos", concluyó.

Por su parte, el presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, declaró que esta había sido una campaña "intensa, respetuosa con ese sentimiento de hartazgo".

"Si no quieres que gobierne Pedro Sánchez vota al PP", ha sido su llamamiento en el cierre de campaña. "Sanchez está noqueado", añadió, "ninguno de los supuestos por los que convocó sale adelante", y "esto le esta haciendo cometer errores por ese nerviosismo".

Iglesias arremetió contra el PSOE apunrando que "crisis mas PSOE es una bomba de relojería, Sánchez es un peligro para la estabilidad".

Fotos de Lydia González