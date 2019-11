Un canterano de Unionistas denuncia que el club “no le da la baja” y le tiene “retenido”

Viernes, 8 de noviembre de 2019

Un canterano de Unionistas ha denunciado que el club “no le da la baja” y le tiene “retenido”. Álvaro Vacas, jugador del juvenil, ha manifestado su situación con la entidad de Las Pistas a través de su cuenta de Twitter.

El futbolista ha compartido en la red social los motivos que le han llevado a contar -públicamente- la situación por la que está pasando: “Ha sido un camino más corto de lo que esperaba, pero hoy pongo fin a mi segunda etapa como jugador de la cantera de Unionistas. Me voy decepcionado, pero con ganas de volver a disfrutar pronto del fútbol. Los responsables de cantera no me dan de baja y prefieren tenerme retenido a disgusto en el club a dejarme salir a otro equipo donde realmente disfrute haciendo lo que me gusta. Aunque más allá de que no me dejen salir, de que prácticamente me obliguen a dejar el fútbol y de que no pueda estar en el equipo y categoría que yo quiero, lo que realmente me preocupa y me enfada es que MI CLUB trate así a sus canteranos. No me extraña que socios, canteranos y aficionados estén cada vez más cansados de ciertos comportamientos que tiene el club con su propia gente. Año tras año, los seguidores de Unionistas se van desilusionando por cosas como estas. Me da miedo en lo que se está convirtiendo el fútbol base... desde jugadores que se quedan todo un año sin competir (como va a ser mi caso si no cambia nada) hasta niños de 12 años a los que sus entrenadores les sacan en el añadido para perder tiempo. No quiero darle más vueltas de las que se merece. Al fin y al cabo, en la vida hay cosas mucho más importantes que el fútbol, y aunque hoy (y por hoy quiero decir las últimas semanas) esté decepcionado y me esté pensando si dejar definitivamente a un lado a Unionistas en todos sus sentidos, mañana será otro día y seguiré luchando por lo que yo quiero y no por lo que otros me quieran imponer”.