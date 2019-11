Una veintena de imágenes opta a la victoria en el XVII Concurso Fotográfico de la Feria del Caballo

Jueves, 7 de noviembre de 2019

Desde la jornada del jueves se pueden contemplar en la planta alta de exposiciones de la Casa Municipal de la Cultura de Ciudad Rodrigo las imágenes que optan a la victoria en el XVII Concurso Fotográfico convocado por el Ayuntamiento mirobrigense con motivo de la Feria del Caballo celebrada el pasado mes de septiembre. Esta muestra se puede visitar de lunes a viernes hasta el 29 de noviembre de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

En total, se encuentran expuestas 20 fotografías, todas las que han pasado a la fase de concurso, tras ser eliminada alguna de las presentadas. Los títulos de las imágenes candidatas son (en la galería se encuentran en este orden): Look in the dark, Horse fair, A sus pies, Paseo matinal, Bellezas, Poderío, Susurrándole, Doma sincronizada, Bailando, Cruzando el Puente Nuevo, Curioso, Confianza y firmeza, Técnica y corazón, Ruta Wellington, Black horse, Reverencia, Complicidad, Amazona, Doma, y Blanco y negro.

En los próximos días, el jurado del Concurso –integrado por los miembros de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento- se reunirá para valorar las fotografías y otorgar los tres premios económicos, que son de 150, 100 y 50 euros, respectivamente (el primero es donado por Talleres Agustín Casado). Cada participante podrá optar a uno solo de los premios, que serán entregados durante la Feria de San Andrés.