Jueves, 7 de noviembre de 2019

La sala de exposiciones de San Eloy en Salamanca acoge hasta al 9 de febrero la exposición 'Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China', que ha sido inaugurada esta tarde con la presencia del presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

La exposición llevará al visitante, "a través de un viaje" en el tiempo, al pasado de la legendaria China. Por medio de la reconstrucción de un foso, del uso de la luz y del sonido, la muestra recreará "la sensación, casi mística, que produce visitar el yacimiento arqueológico más grande del mundo, ubicado en China, con cerca de 20.000 metros cuadrados", según la información facilitada por los organizadores.

Así, los visitantes de la muestra podrán disfrutar de una reproducción homologada y a tamaño real de 100 figuras de los guerreros de terracota del yacimiento, que está fechado en el 211 antes de Cristo.

En concreto, la visita a la exposición comenzará con un documental que explica los antecedentes y la historia de este gran conjunto, considerado Patrimonio de la Humanidad desde el año 1987 por la Unesco.

Como recoge el audiovisual, una cordillera de pirámides escalonadas sirve de mausoleo a los primeros emperadores de China en la región de Xi'an. El primer guerrero de arcilla fue descubierto a cuatro metros de profundidad el 29 de marzo de 1974, por unos campesinos que buscaban agua para salvar su cosecha amenazada por una sequía y cavaron un pozo cerca de Xi'an.

El horario de las visitas particulares será viernes y víspera de festivos, de 16.00 a 21.00 horas; sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Además, contará con un horario especial los días 23, 26, 27 y 30 de diciembre y 2 y 3 de enero, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, mientras que el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero abrirá de 11.00 a 18.00 horas. Los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero estará cerrada al público.

El horario para escuelas o colectivos con reserva previa será de martes a viernes de 10.00 a 12.30 horas, última entrada. Durante la visitas de colegios, en el Palacio de Garcigrande habrá talleres infantiles de pintura y visionado de un documental.

En cuanto al precio de las entradas es de seis euros para niños de cuatro a doce años y ocho euros para el resto, excepto los menores de cuatro años, que entrarán gratis. Además, hay precios especiales para grupos y 'pack especiales' para las familias de 24 euros (dos adultos y dos niños) y 27 euros (dos adultos y tres niños).

Fotos de Lydia González