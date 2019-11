Abierta la inscripción del programa de Actividades Deportivas y Balneoterapia para personas mayores

Jueves, 7 de noviembre de 2019

El Ayuntamiento de Salamanca oferta 100 plazas dentro del programa de Actividades Físico Deportivas y Balneoterapia dirigido a personas mayores, una actividad que se enmarca dentro del Plan Municipal de Mayores, como acción encaminada a promocionar el envejecimiento activo.

El programa, que se desarrollará entre el 1 de diciembre y el 29 de febrero de 2020, está dirigido a personas pensionistas o jubiladas, con 60 o más años que posean el Carné Municipal de Mayores y no tengan ningún tipo de contraindicación o patología que le impida la práctica de las actividades.

Con objeto de facilitar la participación de personas mayores con niveles económicos más bajos, tendrán prioridad en la inscripción, aquellas personas con unos ingresos iguales o inferiores a 2,5 veces el IMPREM, o sea 18.798,98 euros anuales. Los ingresos, así como la disponibilidad del carné municipal, serán comprobados por el Ayuntamiento de Salamanca. Asimismo, también se tendrá en cuenta en la preferencia si se ha participado o no en el turno anterior.

El acceso al programa se realizará mediante solicitud, según modelo formal, presentada en el Multiusos Sánchez Paraíso. Previamente se debe recoger en el mismo lugar un número, entre las 9:00 y las 11:00 horas, que indica el día y hora en que se podrá llevar a cabo la inscripción, de manera que se evitan largas colas de espera a los participantes. Cada persona podrá recoger un número y realizar únicamente dos inscripciones como máximo.

Se establece una preferencia en la asignación de números, y por tanto en las inscripciones, de acuerdo a los siguientes criterios: del 11 al 15 de noviembre, para aquellas personas que no superen el límite máximo de ingresos establecido y no hayan participado en el turno anterior; del 18 al 22 de noviembre, además de las anteriores, aquellas personas que no superando el límite máximo de ingresos, hayan participado en el turno anterior. A partir del 25 de noviembre, si quedaran plazas disponibles, la inscripción quedará abierta para aquellas personas mayores en disposición del carné, sea cual sea su nivel de ingresos, hasta completar las plazas disponibles.

Elpara las personas mayores es de 11,42 euros, y de 34,26 euros para todo el turno. La matrícula es gratuita y los participantes en los cursos podrán utilizar todos los servicios que pone a su disposición el Multiusos, de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, y los festivos de