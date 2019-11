Rosa Gómez muestra su visión más intimista de la Sierra de Francia con ‘Miradas con Alma’

Jueves, 7 de noviembre de 2019

El Castillo de la Biosfera en San Martín del Castañar acoge la muestra de la conocida fotógrafa y antropóloga visual

Noviembre es el mes de las miradas en San Martín del Castañar, en especial la de Rosa Gómez, conocida fotógrafa y antropóloga visual que ofrece su nueva exposición ‘Miradas con Alma’ en el Castillo de la Biosfera. Se trata de una visión más intimista de los ritos y tradiciones de la Sierra de Francia, tema que lleva trabajando desde años en su proyecto ‘Antropología Visual’, recorriendo actos y rincones de la comarca. Sin embargo, en esta ocasión ha decidido centrarse en los protagonistas y sus sentimientos. En LA SIERRA AL DÍA hemos entrevistado a Rosa Gómez para conocer los detalles de una exposición que está disponible hasta final de mes.

¿Cómo se decidió a realizar esta nueva exposición?

Mi trabajo no sólo es la creación, difusión del corpus documental, también y muy importante es clasificar, mantener y proteger esos documentos tanto de forma digital como física en las mejores condiciones dado que todo el conocimiento y la documentación gráfica generados desde el ámbito del Patrimonio Cultural, tangible e intangible deben ser adecuadamente transferidos a la sociedad. De este modo las imágenes que considero más icónicas y significativas las realizo en soporte fotográfico de alta calidad para que perduren en el tiempo, por muy perfecto que sea no puedo fiar un proyecto tan vasto sólo en formato digital. En la exposición muestro una selección que me ha llevado mucho tiempo elegirla pero tenía que ceñirme a un espacio en concreto, quedan muchas miradas con alma que algún día, pronto, espero exponer, en un espacio más amplio, y continuar con la enciclopedia visual.

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este proyecto?

Respecto al tiempo que me llevo recopilando documento gráfico/realizando fotografía documental son 25 años, tanto de mi territorio, como Países Bajos, Italia, EEUU, Egipto, pero efectivamente desde hace 10 años estoy trabajando de forma más concreta en la difusión y promoción de todo el Patrimonio Cultural de Salamanca para distintas instituciones, a parte de gestionar el proyecto Antropología Visual.

En esta ocasión apuesta por algo más intimista.

La mirada más que intimista, que también, diría que es una mirada más profunda que transciende a lo físico, al patrimonio tangible, voy más allá hasta reflejar la sacralidad que define este territorio y sus gentes, la magia, lo ancestral, la autenticidad y la identidad que aparece como esencia. También aunque parezca paradójico huyo de localismos, quiero plasmar nuestra cultura de una forma universal, no sólo para vernos, también para que nos miren y ad-miren, nuestra riqueza patrimonial que es ante todo una riqueza humana. Somos dignos de tener un espacio dentro del Patrimonio Universal, así que se debería apoyar de una forma más real nuestra mayor riqueza. Por esto MIRADAS CON ALMA, el ojo para mi es el nexo entre lo objetivo y lo subjetivo, entre el mundo físico y las emociones, la realidad y la magia.

Una exposición que aporta valor al patrimonio cultural de la Sierra de Francia.

Una de las mayores motivaciones de este proyecto es proteger y promover el derecho de las personas a conocer e identificarse con los bienes culturales y a vivir en un entorno cultural valorado y protegido, a la vez que estimular al conjunto de los ciudadanos a colaborar en su gestión y a contar con este legado patrimonial como otro recurso para el desarrollo del territorio y del bienestar social. Es por tanto de vital importancia que sea considerado recurso y motor de desarrollo, a la vez que cada vez es mayor la necesidad de establecer una estrategia para la socialización de sus valores. Con la exposición ‘Miradas con alma’pretendo sensibilizar acerca del valor esencial del Patrimonio Cultural para la sociedad, impulsar su reconocimiento como parte integrante de los valores propios de Identidad.

La exposición ‘Miradas con Alma’ de Rosa Gómez puede visitarse los Jueves, Viernes y Domingos de 11 - 14 h. y de 16 - 18.30 h y los sábados de 11- 14 h. y de 16- 19 h.