Tú Aportas pide explicaciones sobre el presupuesto de las obras del tejado del CMC San Francisco

Tú Aportas solicita información a Alcaldía sobre la responsabilidad en el exceso de presupuesto de obra de más de 140.000 euros en los tejados del Centro de Cultura San Francisco El contrato fue firmado el 20 de mayo de 2019 por un importe de 328.000€ para optar a una subvención europea sobre eficiencia energética

La memoria valorada no incluía el aislamiento del Centro de Cultura en su totalidad, únicamente el edificio de los servicios económicos Tú Aportas ha presentado una serie de preguntas a Alcaldía para que se determinen las responsabilidades sobre el aumento de presupuesto en más del 50% sobre la obra de reposición de cubiertas del Centro de Cultura San Francisco de la ciudad. Esta decisión ha tenido que ser tomada debido a que la empresa que está realizando la obra ha advertido al consistorio de que si no se renueva la totalidad de la cubierta no se mejorará la eficiencia energética de las instalaciones. El importe de las obras que no se habían incluido en la memoria valorada se sitúa en 141.000 euros, que tendrán que ser costeados sin subvención europea y asumidos en su totalidad por el Ayuntamiento. Respecto a este asunto, Tú Aportas ha realizado una serie de preguntas para determinar quién o quiénes son los responsables de haber determinado que no se hiciera la totalidad del Centro de Cultura y sólo y únicamente el edificio de servicios económicos. Entre ellas, se solicita a Alcaldía respuesta a lo que parece una decisión equivocada que va a suponer el que la ciudad tenga que asumir este aumento de presupuesto Asimismo también se pide aclaración sobre quién mandó elaborar la memoria técnica para la reposición de las cubiertas del centro, qué persona/personas supervisaron dicha memoria o si los servicios técnicos municipales tenían conocimiento de la memoria que describía las actuaciones. También se le pregunta sobre quién decidió qué parte de la cubierta del Centro de Cultura no fuera incluida en el aislamiento térmico (Centro de Cultura) y qué parte sí (Servicios Económicos) o el porqué los servicios técnicos municipales no elaboraron dicha memoria Tú Aportas viene preguntando en las diversas Comisiones Informativas y quiere saber si desde el Equipo de Gobierno se van a tomar medidas sobre la responsabilidad política de la decisión de no incluir parte de la cubierta en la memoria. Tú Aportas