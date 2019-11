Mañueco recuerda que los que han utilizado la autonomías para romper España "han fracasado" y están en la cárcel

Miércoles, 6 de noviembre de 2019

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado este miércoles en Palencia que aquellos que han utilizado la autonomías para romper España "han fracasado" y la España Constitucional ha sido lo "suficientemente fuerte" como para poner a todos estos políticos "dónde se merecen", en la cárcel.

"Las autonomías es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos y Castilla y León es un ejemplo de ello porque somos un modelo de éxito en España" ha subrayado al respecto durante su intervención en un acto del PP en la hotel Castilla Vieja de la capital palentina.

Mañueco ha apuntado que quien propone acabar con el Estado de las Autonomías lo que está diciendo es que "no venga dinero" a la región y que frente a la plurinacionalidad que propone el Partido Socialista el Partido Popular defiende la España de las autonomías.

"A aquellos que dicen que hay que recortar los gastos en las comunidades autónomas, yo lo que les digo de donde van a sacar el dinero para la sanidad, educación, dependencia, la atención a los mayores, a los niños y a las personas con discapacidad" ha incidido.

El presidente Regional del PP ha indicado que Palencia, Castilla y León y España "no están para experimentos" de quienes no tienen experiencia de gobierno y son capaces de gritar, chillar lo que quieren oir la gente, sabiendo que no van a tener nunca la responsabilidad de gobernar.

"Nosotros estamos en los gobiernos de ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, de la Junta de Castilla y León y tenemos que asumir con responsabilidad y de forma realista el gobierno para las personas de Castilla y León ".

Para Fernández Mañueco "no hay nada más patriótico" que echar a Pedro Sánchez de la Moncloa y para ello ha pedido el apoyo de todos los populares, porque solo hay dos opciones "o gana Sánchez y pierde España o gana Casado y gana España".

"Estamos en estos momentos en las cuartas elecciones, cuatro en cuatro años porque Pedro Sánchez provocó las elecciones de junio del 16 por el bloqueo, las de abril de este año por la moción de censura, por su falso diálogo y por arañar un escaño más a los que eran sus socios" ha recordado.

Así, ha reconocido que hay "mucho hartazgo y desgana" pero también muchas ganar de cambiar el gobierno y el presidente del país, porque Pedro Sánchez está en Moncloa "por estar" y lo que se necesita es alguien que tome decisiones y Sánchez "no quiere" ha asegurado.

"Hay que convertir esa desgana y hartazgo en una movilización masiva en favor del Partido Popular de aquí al domingo" ha pedido, al tiempo que se refería a los votantes del centro derecha a ir "unidos en las urnas" y dar una respuesta "masiva y contundente" en favor del PP y de Casado porque está en juego el futuro del país.