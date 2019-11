Inadmitido el recurso de reposición contra la incorporación del uso sanitario-mortuorio al PGOU

Martes, 5 de noviembre de 2019

Con unanimidad total en todos aquellos asuntos que requirieron de votación (un total de 5) el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebró durante la tarde del martes una sesión ordinaria de Pleno que no fue excesivamente larga (1h.37’), pero que podía haber sido perfectamente más corta si hubiera tenido más ritmo. De hecho, parece que al saberse que el Orden del Día era ‘corto’, todo fue más calmado, e incluso se puede considerar que el Pleno concluyó con una ‘minitertulia’ sobre el alumbrado público entre el alcalde Marcos Iglesias, la teniente de alcalde Beatriz Jorge Carpio y el portavoz de IU-Ciudad Rodrigo en Común Domingo Benito.

Esa minitertulia tuvo su origen en una pregunta de Domingo Benito sobre qué pasos se habían dado en los últimos meses en torno al Plan Director de Iluminación Ornamental Sostenible. En lo que respecta a la respuesta en concreto, Beatriz Jorge Carpio dijo que la intención es trabajar todo lo que incluye el Plan, pero que “de momento el Presupuesto no nos ha permitido ir más allá”. Al hilo de esto Marcos Iglesias reveló que al llegar al Ayuntamiento se trasladó el Plan a una empresa eléctrica (no se dio el nombre) para ver si podía echar una mano, pero de momento no ha respondido.

También señaló Beatriz Jorge Carpio que está pendiente el seguir avanzando con el Plan Especial del Conjunto Histórico por el que preguntó el portavoz de Ciudadanos, Joaquín Pellicer. La delegada de Urbanismo indicó que la técnico responsable “sigue trabajando en él”, aunque “no se ha avanzado todo lo que nos gustaría porque la técnico tiene mil frentes”. Pellicer reclamó “que se acelere, porque es importante para el desarrollo urbanístico”.

Cambio en el servicio de recogida de animales

Lo más interesante que dejó el turno final de ruegos y preguntas fue la explicación de Laura Vicente a la situación del servicio de recogida de animales sueltos, tras hacer una pregunta al respecto la edil de Ciudadanos Soraya Mangas, tras haberse producido un ataque de un perro a una persona en el Barrio Nuevo. Laura Vicente apuntó que hasta septiembre había una empresa que se encargaba del servicio que pasaba unas “abultadas” facturas mensuales de unos 1.600-1.800€ por recoger, en teoría, unos 22 perros al mes.

En ese momento se decidieron fijar unas pautas para que la empresa no recogiese ningún animal antes de saberlo la Policía Local (y que acudiesen juntos empresa y Policía). La empresa decidió entonces denunciar el contrato para dejar el servicio, decidiendo el Ayuntamiento hacer un contrato menor con otra empresa por una cuantía fija mensual de 350€ que incluye la recogida de 7 perros (si se recogen más se pagarían aparte). Desde septiembre, apenas se han recogido 4 perros al mes, apuntando Laura Vicente que no se explica “dónde están los perros” que se venían recogiendo hasta entonces, resaltando el importante ahorro que se está produciendo a las arcas municipales.

Laura Vicente concluyó que “se ha solventado el agravio económico, y se ha implantado un protocolo de actuación”, y además se está cumpliendo la ordenanza haciendo pagar la tasa correspondiente a aquellos a los que se les recoge un perro.

Cierto malestar de la oposición con el Equipo de Gobierno

Por rematar con las cuestiones planteadas por Ciudadanos, Joaquín Pellicer trasladó su malestar con el Equipo de Gobierno por no haber contado con la oposición a la hora de reservar plazas –pagando siempre cada uno su cubierto- para la Cena de la Feria Medieval, al revés de lo que hacían ellos cuando estaban en el poder: “nosotros teníamos otra forma de hacer las cosas; así no es el trato que teníamos con ustedes”.

En cuestiones de estilo, Domingo Benito afeó al alcalde Marcos Iglesias que en los debates de algunos temas tenga la última palabra –sin ser él quién esté interviniendo por parte del Equipo de Gobierno- una vez concluidas todas las intervenciones, lo que impide darle réplica, más aún cuando era algo que en la anterior legislatura le afeaba a Juan Tomás Muñoz. Marcos Iglesias dijo que “no me siento identificado con ese ruego, en puntos polémicos no he intervenido”, pero en todo caso planteó que “si intervengo yo el último, pídame el turno” otra vez.

La sesión dejó otros dos ruegos. Por un lado, Domingo Benito le pidió a Beatriz Jorge Carpio que se trabaje en establecer un marco de regulación de las subvenciones en las áreas cultural y social al igual que ya se hizo en materia de Deportes o Juventud en la anterior legislatura. Y por otro lado, Carmen Lorenzo expresó que era “muy decepcionante” como integrante de la Comisión Taurina enterarse de aspectos del Carnaval “por la prensa” (en referencia a la publicación de la composición de los carteles). El presidente de la Comisión encargada de organizar el Carnaval, Ramón Sastre, expresó que “no creo que haya nadie que tenga más disgusto que yo” por las filtraciones, añadiendo en todo caso que siempre se han producido.

Discrepancias con Regtsa en materia económica

El turno de ruegos y preguntas también incluyó varias cuestiones económicas. Por un lado, el portavoz del PSOE Juan Tomás Muñoz preguntó por las consecuencias económicas que puede tener para el Ayuntamiento la última sentencia en torno a las plusvalías, contestando Marcos Iglesias que, cuando no hay plusvalía (y hay por ejemplo minusvalía) ya no se está liquidando, de manera preventiva.

Juan Tomás Muñoz expuso asimismo que desde el organismo recaudador de tributos, Regtsa, se están aplicando más bonificaciones de las previstas en el IBI, en concreto, a todos los edificios del centro histórico de más de 50 años con cualquier tipo de catalogación cuando en principio solo debería aplicarse a aquellos que tienen una “protección integral”. El alcalde respondió que una vez este hecho ha sido descubierto por los técnicos, “se ha trasladado el desacuerdo” a Regtsa.

En materia económica, el Orden del Día del Pleno incluyó el dar cuenta del estado de ejecución durante el 3º trimestre del año 2019 del Presupuesto Municipal, y la aprobación de la modificación de crédito número 3 del Presupuesto.

Este punto dejó un pequeño debate, subrayando Domingo Benito que esta modificación incluía un incremento de la partida destinada al paso para peatones bajo la vía del tren tras haberse bajado en un pleno anterior en el que él señaló que le parecía una equivocación. El alcalde Marcos Iglesias explicó que aquello se hizo porque un técnico señaló que ya no quedaba nada que pagar, pero resulta que sí: “tenía razón, se redujo de manera equivocada, por lo que ahora se enmienda”.

La modificación salió adelante por unanimidad, al igual que varios nombramientos en órganos colegiados: Marcos Iglesias releva a Domingo Benito en el Consejo Escolar del Colegio Miróbriga después de que Benito haya renunciado al haber empezado a trabajar en ese Centro; y Davinia Montero hace lo propio con Beatriz Jorge Carpio en el Centro de Educación de Personas Adultas José Tomás de Mazarrasa. Además, Davinia Montero representará al Ayuntamiento en el Comité Local de Cruz Roja, y Marcos Iglesias estará en la Comisión Mixta Ayuntamiento-Asprodes junto con todos los portavoces de los grupos.

Como punto de mayor relevancia del Orden del Día, pero que no generó debate, estuvo la aprobación de la inadmisión –siguiendo el criterio de los técnicos- del recurso de reposición presentado por la empresa Fabián Martín SL contra la aprobación definitiva de la incorporación al Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo del uso sanitario-mortuorio, que hasta ahora no se recogía. Marcos Iglesias recordó que este recurso de reposición es independiente de otras cuestiones (como de la reclamación patrimonial presentada por esta misma empresa por la anulación de las licencias que se le concedieron para el tanatorio-crematorio del Camino del Cementerio).

La única moción, también por unanimidad

El Pleno únicamente incluyó en esta ocasión una moción, presentada por el PP para que el Ministerio de Fomento no implante peajes en las autovías, al hilo de unas declaraciones que hizo el ministro del ramo, José Luis Ábalos, el pasado mes de agosto en las que planteaba abrir un debate sobre el modelo de sostenimiento de las autovías y vías de alta capacidad. La oposición apoyó la moción por estar de acuerdo con su base, pero haciendo algunas puntualizaciones.

Por ejemplo, el PSOE dio su apoyo por estar “siempre en contra de medidas que laceren aún más la actividad económica”, pero de una forma “crítica”, al considerar “curioso” que el Partido Popular presente esta moción después de que fueran los ministros populares de Fomento Ana Pastor e Íñigo de la Serna (en 2012 y 2018) los que dieran pasos, y más ‘en serio’, para implantar peajes (“ya podían haber presentado la moción en la era Rajoy”). Juan Tomás Muñoz remarcó que el Ministro “ya ha desmentido” que se vayan a implantar peajes, concluyendo que la moción sólo tenía como objetivo “hacer ruido” en plena campaña electoral.

Joaquín Pellicer también recordó que ya lo planteó en su día el PP, lamentando que “esta tierra está olvidada para otras cosas como la Sanidad, pero se acuerda de nosotros el bipartito de siempre para hacernos la vida más difícil”.

Mientras, Domingo Benito, además de reseñar que el domingo cambiará el Gobierno (sea cual sea el resultado electoral) por lo que la moción ‘no llega a tiempo’, propuso que se reflexione sobre el volumen del transporte y su influencia en el cambio climático. Asimismo, le llamó la atención que el PP proponga esta moción a partir de un simple comentario del ministro cuando desde las filas populares a él le criticaron en el Pleno anterior que hubiera presentado una moción únicamente por un comentario que había hecho la consejera de Sanidad (sobre el cierre de consultorios).