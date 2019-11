Martes, 5 de noviembre de 2019

Arrimadas (Cs) critica la presencia de unos lazos amarillos en TV3 y Álvarez de Toledo (PP) los arranca

La candidata del PP ha subido un vídeo en que se la ve arrancándolos, con el mensaje: "He llegado a TV3 para el debate. He visto los lazos amarillos en la escalera. Y he hecho esto", y después ha publicado una foto con los lazos en la basura, diciendo textualmente que así los ha dejado en su sitio

Lazos amarillos tirado a la basura por Cayetana Álvarez de Toledo / Europa Press