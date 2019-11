Nominada a los ‘Oscars de la Música’ la banda sonora del spot ‘Lo Que Somos’

Martes, 5 de noviembre de 2019

La banda sonora del spot promocional de Ciudad Rodrigo Lo que somos ha sido nominada a los Hollywood Music in Media Awards, unos galardones internacionales, considerados los ‘Oscars de la Música’, que premian la banda sonora de productos audiovisuales de todo tipo, como películas, documentales, series, videojuegos o spots.

Precisamente, es en la categoría de spots comerciales donde está nominada la música de Lo que somos, una composición titulada Charro sinfónico de Ciudad Rodrigo que fue compuesta por Óscar Martín Leanizbarrutia, e interpretada por el tamborilero José Ramón Cid Cebrián.

En esta misma categoría está nominada la música de otros 5 spots: The Company Code (de The Company Code), A Caixinha Magica (de Nos Apresenta: A Caixinha Magica), Encounter with a Prince (De Prince of Poets), Main Attraction (de Jeep Grand Cherokee), y Rising Melody (de LG Signature Oled Rollable TV).

Los ganadores de los premios se darán a conocer el miércoles 20 de noviembre en The Avalon, Hollywood. Hay que apuntar que en la larga lista de músicas nominadas en las distintas categorías de estos Premios también figuran productos como las películas Joker, Frozen II, IT: Capítulo 2, Aladdin, o El Rey León, series como Chernobyl, o videojuegos como League of Legends, Call of Duty: Modern Warfare, o Red Redemption II.