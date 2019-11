Los sindicatos mantienen la huelga general entre empleados públicos para reclamar las 35 horas

Martes, 5 de noviembre de 2019

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF mantendrán la huelga general convocada entre los empleados públicos este miércoles, 6 de noviembre, ante la falta de acuerdo para la implantación de la jornada laboral de 35 horas.

Los sindicatos, que ofrecerán este martes una rueda de prensa conjunta, ya han avanzado que se mantiene la medida y que rechazan la última propuesta de la Junta de Castilla y León, que se formuló verbalmente en una reunión este lunes y se ha trasladado por escrito a los representantes de los trabajadores este martes.

En la misma se propone la aplicación de la jornada de 35 horas a partir del 31 de marzo, aunque con algunos condicionantes que rechazan los sindicatos, que mantienen su reivindicaciones para que se aplique con carácter general el 1 de enero.

En concreto, UGT, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que se mantiene la huelga de 24 horas este día 6 y las concentraciones frente a las delegaciones territoriales de la Junta entre las 12.00 y las 14.00 horas, las cuales seguirán "hasta arrancar" a la Junta la aplicación de las 35 horas.

El sindicato ha asegurado que, después de todos los argumentos expuestos por la Junta y refutados en las últimas reuniones, "se sacaron el conejo de la chistera" al incluir en la propuesta que tenían que arrancar todos los procesos de las Ofertas de Empleo Público para bajar la tasa de interinidad del 8 por ciento y aplicar las 35 horas.

"Se inventan un nuevo parámetro para justificarse y seguir con su fin último: no reconocer que están incumpliendo un acuerdo y que toda sus vías negociadoras sólo persiguen, buscar un nuevo acuerdo que entierrea el de mayo del 2019", ha señalado el sindicato, que ha añadido que también se demostró a la Junta "que era una interpretación torticera" y que esa meta del 8 por ciento es para el año 2022 y no liga para nada a la negociación de las 35 horas.

A todo ello, ha explicado, habría que añadir que no aparezcan en este tiempo una serie de "variables/incertidumbres no controlables" que hagan imposible su aplicación. "Y podemos seguir añadiendo todos los condicionantes que queramos", ha afirmado UGT.

"GUERRAS POLÍTICAS"

"Lo cierto es que tenemos un gobierno asentado en el desgobierno, con dos partidos que quieren usar a los empleados públicos y a la Administración para sus guerras políticas y para deslegitimarse mutuamente, aunque sea a costa de paralizar la Administración Pública", ha agregado UGT, que ha aclarado que no sólo les separan tres meses en la negociación con la Junta como dice el Ejecutivo, ya que serían más si se suma el incumplimiento y los que "quieren añadir".

Lo "importante", a juicio de UGT, es que les separa la "falta de documentación que justifique esa fecha", que dejan para presentar en unas "mesas técnicas" que deberán elaborar los calendarios y cambios normativos que ya estaban elaborados cuando tomaron posesión de sus cargos.

"Nos separa toda una serie de condicionantes que imponen y que

convertirán en papel mojado cualquier acuerdo. En fin, nos separa la falta la confianza de buena fe negociadora", ha aseverado el sindicato, que ha criticado que la Junta haya seguido "inflexible" en sus posturas.

Por su parte, CSIF ha incidido en que a su juicio la propuesta de la Junta "no garantiza" su implantación el 31 de marzo "con los condicionantes y modificaciones que han incluido a última hora".

El Consejo Autonómico del sindicato, que reúne a los responsables de los sectores y de las nueve uniones provinciales, ha señalado en un comunicado recogido por Europa Press que ha decidido continuar con la convocatoria de huelga general entre los empleados públicos para este miércoles, 6 de noviembre, tras analizar y valorar "con detenimiento" la propuesta escrita que ha trasladado este martes la Junta de Castilla y León.

"No nos garantiza el cumplimiento de su aplicación el 31 de marzo de 2020, con los condicionantes y modificaciones que han incluido a última hora", ha asegurado el sindicato.

CSIF ha lamentado que la Junta "no haya tenido la voluntad suficiente" para cumplir el acuerdo firmado en mayo, "poniendo sucesivas trabas, e imposibilitando el deseado y esperado desarrollo del Acuerdo, que han llevado a este sindicato a seguir adelante con el apoyo a la huelga".

"La Junta no nos ha dejado otra alternativa. Nos ha dado una propuesta que, a sabiendas, saben que no se va a poder cumplir, con lo cual este sindicato no puede engañar a los trabajadores", ha aseverado.

CONDICIONANTES

CSIF ha concretado que, "de entrada", el documento de la Junta señala que se crearán "mesas técnicas en los sectores, para analizar las materias suscritas y que promuevan un acuerdo", condicionadas a los presupuestos; a la organización y gestión de cada sector; al compromiso del cumplimiento de la actividad, la calidad y el horario asociados a cada uno de los sectores; y a la estabilidad de la medida".

CSIF considera que "con estos condicionantes, la aplicación de las 35 horas seguiría en el aire en abril de 2020" y ha asegurado que "parece que la Junta solo quiere alargar una falsa negociación", un riesgo y un juego que CSIF está dispuesto a jugar".

Así, se cuestiona lo que ocurriría si no se llegan a ese acuerdo en las mesas técnicas, ya que la propuesta de la Junta es "empezar de cero en la negociación".

CSIF ha adelantado que no descarta acudir a los tribunales por el incumplimiento del acuerdo por parte de la Junta, para lo que iniciará las actuaciones jurídicas oportunas.

Asimismo, ha instado al Gobierno regional a que plantee una propuesta seria que asegure la aplicación de la jornada de las 35 horas.