La Diputación de Salamanca activa el protocolo para luchar contra la pobreza energética en la provincia

Martes, 5 de noviembre de 2019

La Diputación de Salamanca ha puesto en marcha el protocolo impulsado por la Junta de Castilla y León para luchar contra la pobreza energética en la provincia, que se desarrollará a través de los Centros de Acción Social (CEAS).

La institución provincial ha puesto de relieve que, "gracias a los acuerdos alcanzados con las principales empresas eléctricas, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Viesgo", el protocolo servirá para trabajar con el fin de evitar el corte de suministro a las personas o familias que no tienen recursos económicos o que forman parte de colectivos vulnerables.

De este modo, el protocolo establece un mecanismo de comunicación con las empresas que serán las que paralizarán las acciones de corte de suministro de aquellos clientes que son beneficiarios de la prestación económica de urgencia social.

Los técnicos de los CEAS serán quienes valoren la situación y quienes solicitarán las medidas necesarias para evitar el corte del suministro o la reanudación de éste, si se hubiera efectuado ya. Posteriormente, los usuarios tendrán tres meses de plazo para abonar la deuda sin intereses de demora.

En lo que va de año, los equipos de los CEAS han contactado con 182 personas con previsión de corte de suministro en la provincia, de los que 79 resolvieron la situación con sus propios medios y en once de los casos se paralizó el corte a través de los CEAS. En el resto, o no se pudo contactar con el afectado o no procedía el apoyo de los técnicos, ha apuntado la Diputación.