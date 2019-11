El PSOE espera concentrar el voto progresista para evitar que VOX obtenga un diputado por la provincia

Lunes, 4 de noviembre de 2019

El salón de actos de la Casa de la Cultura acogió en la tarde del lunes el acto principal de la campaña electoral del PSOE de Ciudad Rodrigo de cara a la cita con las urnas del próximo domingo. En este acto, que contó como cabeza de cartel con la presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Iratxe García (que este mismo martes regresa a Bruselas), se remarcó la idea de la importancia de concentrar el voto progresista de la provincia en el PSOE para evitar que VOX obtenga un diputado por la misma.

Con 2 diputados ‘asegurados’ para el PP y uno ‘asegurado’ para el PSOE, el secretario general socialista en la comarca, Juan Luis Cepa, señaló que “hay que convencer a la gente de que vote al PSOE, porque aquí Podemos no tiene opciones, y el 4º diputado se va a definir en Salamanca entre el PSOE y VOX”, incidiendo la número 1 al Senado, Elena Diego, que “los que se consideran progresistas deben votar al PSOE, porque si no su voto no va a servir para nada; aunque esté la gente enfadada, id a votar”.

Continuando con esa idea, el número 1 al Congreso, David Serrada, indicó que “somos los únicos progresistas que podemos sumar un escaño más”, añadiendo que “quedan unos días para trasladar que la provincia de Salamanca no puede ser cobijo de VOX”; “si la derecha suma, va a llegar a acuerdos y va a entrar la extrema derecha”, a la que están “blanqueando”. Para Iratxe García, “la derecha tiene más fácil ponerse de acuerdo porque solo quieren el poder”, mientras que el PSOE quiere estar en el Gobierno “para transformar y mejorar la vida de las personas”.

Llamamiento a los votantes de Unidas Podemos y Ciudadanos

Respecto a la otra fuerza progresista de referencia en la provincia, Unidas Podemos, Iratxe García recordó que no han apoyado a Pedro Sánchez en sus intentos de investidura ni tampoco el proyecto de Presupuestos socialista, considerando que “sólo quieren destruir el PSOE para ser la izquierda de este país, pero el PSOE no va a desaparecer”. Asimismo, evocó que Unidas Podemos renunció a ministerios “por considerarlos de segunda”, y que “sino ha habido Gobierno es porque no han querido”.

Además de recabar el apoyo de los anteriores votantes de Podemos, el PSOE quiere llamar a los de Ciudadanos, partido “que vino salvando a todos y ha engañado a muchos votantes apoyando lo mismo de siempre”, según expresó David Serrada. En este punto, Juan Luis Cepa explicó que lo que apoyaba Ciudadanos en marzo (por ejemplo en las Cortes de Castilla y León), “ya no vale”, al haber cambiado totalmente sus posturas tras apoyar al PP. Para Elena Diego, “tenemos que gobernar el Estado para exigir a la Junta que al menos cumpla los mínimos vitales”.

Durante las intervenciones, también hubo palabras contra el Partido Popular, señalando Juan Luis Cepa que “el caciquismo ya se empieza a ver” de nuevo en Ciudad Rodrigo, apuntando por ejemplo que con Juan Tomás Muñoz “las puertas del Ayuntamiento estaban abiertas, ahora ya hay que pedir cita”. Además le sorprendió que “lo único que se ha hecho contra la despoblación” es “poner unos carteles en El Cruce” señalando la dirección del Polígono Las Viñas.

En cambio, hablando del Gobierno de Pedro Sánchez, Elena Diego quiso que se ponga “en valor lo que hemos hecho estos 15 meses, que le hemos dado la vuelta al país”, explicando David Serrada que se han aprobado 26 decretos-ley pese a no llegar siquiera a los 90 diputados (tras la moción de censura), “por lo que 4 años sería una pasada”. En esta misma línea, Iratxe García manifestó que “hemos demostrado lo mucho que se puede hacer, no podíamos permitir que hubiera un partido corrupto” como el PP (“lo han dicho los tribunales”) en el poder.

Un guiño al mundo rural

Para la presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, es necesario “un gobierno estable, progresista, responsable, para hacer frente a los grandes retos, y muchos se deciden en Europa”, expresando que Pedro Sánchez “ya ha devuelto a España al corazón de Europa, a la toma de decisiones”, considerándolo el más oportuno para defender los intereses en torno a la Política Agraria Común (a través de la cual llegan 22 millones de euros al año a la comarca mirobrigense), los Fondos Estructurales y la lucha contra la despoblación.

Para David Serrada, “el campo es el motor de la economía de la provincia, por lo que hay que impulsarlo y es uno de los principales medios para asentar población”, apuntando Iratxe García que hay que “apostar porque el medio rural tenga oportunidades iguales que las ciudades; hay que dignificar la vida en el mundo rural”. Con esa base, llama a hacer “un último esfuerzo para llenar las urnas de voto progresista para poner en marcha el Gobierno que España necesita”.

Elena Diego llamó justamente la atención sobre el hecho de que otros partidos tienen “poco interés en hacer campaña, en estar con los ciudadanos, porque les interesa la abstención, que daña a la izquierda”. David Serrada remarcó que “los únicos que salimos a ganar somos nosotros, el resto sale a ver cómo evitar que el PSOE gane”, concluyendo Iratxe García que necesitan “ganar con más contundencia” que en abril.