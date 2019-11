Lunes, 4 de noviembre de 2019

Los protestantes se han dado cita en la Plaza Sant Jaume convocados por la plataforma Novembre Feminista

Unas 500 personas se han manifestado la tarde de este lunes en la plaza Sant Jaume de Barcelona para protestar contra la sentencia de la 'manada' de Manresa (Barcelona) en la que han gritado: "No es abuso, es violación", replicando la protesta que siguió a la sentencia que vio abuso en la violación de la 'manada' de Pamplona.

La plataforma Novembre Feminista ha convocado la protesta a las 18.00 horas contra la "justicia patriarcal" que ven en el fallo, que ha condenado a 12 años de prisión por delito de abuso sexual a cinco jóvenes que violaron a una niña de 14 años en 2016, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asistido durante unos minutos a la protesta.

Se han oído proclamas como 'La nit és nostra, cap agressió sense resposta' (La noche es nuestra, ninguna agresión sin respuesta), 'Visca, visca, visca, la lluita feminista' (Viva la lucha feminista), 'Si toquen a una, ens toquen a totes' (Si tocan a una, nos tocan a todas), 'Que no, que no, que no tenemos miedo' y 'Els carrers seran feministes' (Las calles serán feministas).