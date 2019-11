“El PSOE ha dado muestras claras de generosidad para sacar a nuestro país de la situación de bloqueo político”

Martes, 5 de noviembre de 2019

“Ganar las elecciones”. Esa es la estrategia del PSOE en la repetición electoral del 10N, “es una estrategia muy clara”, apunta David Serrada, candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Salamanca, añadiendo que “el PSOE ha dado muestras claras de generosidad y de compromiso para sacar a nuestro país de la situación de bloqueo político”. “No hay que fiarse”, insiste, aunque las encuestas sean favorables para el PSOE. La abstención preocupa, por eso desde el PSOE se hace un llamamiento para movilizar al votante progresista y también a aquellos ciudadanos que, como apunta, dieron “su apoyo de buena fe” a los que prometían el cambio y luego perpetuaron “un modelo ya agotado”.

La estrategia del resto de partidos en esta corta campaña electoral parece ser ‘todos contra Sánchez’. ¿Cuál es la estrategia del PSOE?

Ganar las elecciones, es una estrategia muy clara. Parece mentira que estemos diciendo que un partido político sale a ganar las elecciones, y además parece que el único que quiere ganarlas es el PSOE; el resto, unos firman el empate, otros dan por hecho que van a perder, y eso es un fraude importante para los ciudadanos. Los partidos tienen obligación de salir a ganar con su programa electoral y no a intentar ganar desprestigiando a los demás.

Ganar unas elecciones no implica gobernar, ¿cómo hemos llegado a esta repetición electoral?, ¿quién tiene mayor responsabilidad?

Cada uno tiene su grado de responsabilidad en la situación política, y comparto que es una situación política indeseable para el conjunto de los salmantinos y el conjunto del país. Hay una serie de hechos objetivos sobre los que cada cual podrá hacer su valoración. Desde el PSOE consideramos que fuimos generosos con la oferta del mes de junio, en la que pusimos encima de la mesa tres ministerios y una vicepresidencia del Gobierno, y en contra de lo que se dice se manejaba mucho presupuesto y muchas políticas que tienen que ver con el beneficio de las las condiciones de vida del día a día de los ciudadanos. Hicimos otra oferta posteriormente, avisando que la anterior caducada, como la que hay en otros países europeos, como Portugal, basada en un programa de gobierno y en el compromiso de sacar adelante una serie de leyes que creo que eran beneficiosas para todos. Se nos dijo que no también. Este es el relato objetivo, y cada uno debe hacer su valoración, los electores también deben valorar qué ha hecho cada uno en este proceso, pero el PSPOE ha dado muestras claras de generosidad y compromiso para sacar a nuestro país de la situación del bloqueo político.

Las negociaciones para formar gobierno fueron infructuosas, pero en caso contrario, ¿compartiría los problemas de insomnio con el líder de su partido, Pedro Sánchez?

Eso fue la manera de expresar el sentimiento que alguien puede tener cuando asume la responsabilidad de ser el presidente del Gobierno y dentro del Consejo de Ministros hubiera personas que no estuvieran de acuerdo con cuestiones fundamentales y centrales en nuestro país, como el modelo territorial o una crisis que iba a suceder en Cataluña a raíz de la sentencia del ‘procés’, o cómo tenía que afrontar nuestro país las negociaciones del Brexit, y sobre otras cuestiones sobre las que el Gobierno tiene que tener unidad de criterio, aunque no haya unidad de opinión, pero esa unidad de criterio se tiene que manifestar y todo el mundo tiene que estar comprometido con las decisiones que se adoptan.

¿Se fía de las encuestas?

No, y soy sociólogo. Quiero decir que no me fío porque en estos momentos la situación política es muy volátil, y medir la opinión de los ciudadanos en estos momentos es complejo. Sí me fío de la tendencia que marcan las encuestas, y esa tendencia dice que el PSOE podría ganar las elecciones, pero quiero trasladar a los salmantinos la preocupación porque ese sentimiento positivo hacia el PSOE se traslade a una movilización del voto progresista en nuestra provincia. No hay que dar nada por hecho, no fiarse, hay que ir a votar. En las pasadas elecciones nos quedamos a apenas mil votos del PP, y ganar al PP en Salamanca sería romper una tendencia de más de treinta años. Eso sería un cambio muy necesario, y en eso vamos a centrar nuestros esfuerzos, en movilizar, en solicitar a los votantes progresistas que no se queden en casa, no hay nada hecho, a día de hoy, todos tenemos cero votos, y cuantos más consigamos, mejor para el país.

¿Hasta qué punto preocupa la abstención en las filas socialistas?

Sí que es un elemento que a los socialistas nos parece fundamental para trabajarlo en esta campaña. Trasladar primero a los votantes progresistas la necesidad de que acudan a votar y apoyen al PSOE, el único que va a tener capacidad real de formar gobierno; y segundo, también importante, a aquellos ciudadanos que dieron su apoyo a otras fuerzas políticas pensando que de esa manera podrían promover un cambio político en nuestra comunidad autónoma, y que se ha demostrado que se ha utilizado ese apoyo dado de buena fe para hacer justo lo contrario de lo que decían, perpetuar un modelo ya agotado. El PSOE ganó las autonómicas y por un pacto de la vergüenza no se ha podido completar la necesaria regeneración. Los votantes que dieron su voto de buena fe para se sienten defraudados y decepcionados.

Si hacemos caso a las encuestas, PSOE y Cs se disputarán un diputado por Salamanca.

Las pugnas políticas son buenas, lo que tenemos que tener claro es que de esa pugna puede salir otro partido beneficiado y que no debería ser. El PSOE sale a ganar, y lo que queremos es tener los mejores resultados.

Pongámonos en el 11N, ¿cuál será la prioridad?

Formar gobierno, prioridad absoluta.

Si hablamos de Salamanca, ¿cuáles son las necesidades o cuestiones que requieren más atención?

Para nosotros mejorar la situación de los servicios públicos, sobre todo en el ámbito rural, es prioritario. Todos los ciudadanos tienen que tener los mismos derechos y prestación de servicios, vivan donde vivan. Eso no ha podido pasar, a pesar de que habíamos incluido partidas específicas en los presupuestos generales del Estado para la mejora de las condiciones de vida en el medio rural, porque no salieron adelante, y recordemos, no salieron porque el PP votó en contra junto con los nacionalistas catalanes, y eso ha promovido también la necesidad de convocar elecciones para dar mayor estabilidad del país. También queremos promover medidas que sigan fomentando la igualdad entre hombres y mujeres, mejorar la empleabilidad, sobre todo de los jóvenes y de las mujeres. Un dato: el 60% de los desempleados son mujeres, pero el 98% de las mujeres con empleo tiene un contrato precario de trabajo.

¿Ha sido electoralista sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos?

Es el discurso que a algunos les interesa mantener. Cuando se toma una decisión de este calado se hace por una cuestión de voluntad política y porque se cuenta con respaldo jurídico. El aval político es la voluntad expresada en el Congreso de los Diputados, y el jurídico, la decisión del Tribunal Supremo. Lo que hace es ayudar a cerrar heridas que hace mucho tiempo deberían estar cerradas.