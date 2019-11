¿POR QUÉ DESCUIDAN SALAMANCA?

Es una ciudad maravillosa. Tiene rincones increíbles. Tiene la fachada de la universidad, y la catedral vieja, y el puente romano. Desde el puente romano a través de los árboles se ve la catedral arrebatadora. Tiene esquinas conopiales, tiene una cueva mágica, tiene una plaza como una sonata única en el mundo.

Sin embargo se ven descuidos por todas partes. En plena rúa mayor se ven unos hierros patéticos sujetando una fachada sin cuerpo. Hay plazas con vallas eternas, hay obras que no se terminan nunca. La plaza de san Román es bellísima pero por alguna razón kafkiana no quitan de ella unas vallas espantosas.

Los que la gobiernan no la aman. Solo se preocupan por el dinero, solo piensan en lo que dé dinero. Piensan en el turismo grosero y masivo, en los grupos de borregos que buscan la rana y que dejan billetes. Solo piensan en la plaza y dos tópicos más. Fuera de ahí la ciudad no les importa un pimiento. Plantean obras absurdas para mover dinero y no acaban las obras que deberían acabarse.

Hay un montón de monumentos cerrados. Ni pueden verse nunca ni se usan para nada. La iglesia bellísima de san Benito nunca la vi abierta. La de las Úrsulas la vi un par de veces con sus prodigios góticos pero casi siempre está cerrada. Muchos edificios crían hongos. El claustro milagroso de San Francisco está escondido, la gente ni siquiera sabe que existe. El río podría ser precioso pero se muestra vulgar y abandonado. Muchos edificios podrían ser cautivadores, pero están entregados a la nada. Se desaprovecha casi todo, la calle que da al río podría tener bares y terrazas vibrantes mirando al agua, pero no tiene más que casas mudas.

Los que gobiernan esta ciudad no la aman. Piensan en ella como en una vaca.

ANTONIO COSTA GÓMEZ, ESCRITOR FOTO: CONSUELO DE ARCO