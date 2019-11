Tejerina afirma de Sánchez que “por un interés personal, estamos hoy aquí frente a unas nuevas elecciones”

Domingo, 3 de noviembre de 2019

La vicesecretaria del PP realizaba un encuentro la ciudad en el que ha lamentado las políticas y la gestión del Gobierno socialista

Isabel García Tejerina, vicesecretaria del PP y exministra de Agricultura, ha lamentado en un encuentro con militantes y simpatizantes en Peñaranda que el Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez “entiende que España es su juguete en sus manos, utilizando lo que es de todos, incluida La Moncloa, para sus intereses particulares y haciendo unas políticas de gasto que no podemos sostener. Ahora, por un interés personal, estamos hoy aquí frente a unas nuevas elecciones”.

Durante este acto, celebrado en el Centro Social, ha señalado que “estamos ante una semana decisiva para España” y pedía el voto para el Partido Popular porque asegura “es el partido que se preocupa por los problemas cotidianos de la gente”.

Tejerina cargaba contra el Gobierno central del PSOE y aseguraba que el acuerdo presupuestario para la Política Agrícola Común (PAC) que finaliza en 2020 “se está negociando sin más. El Ejecutivo ha dejado de hablar cuando se abre un nuevo plazo de negociación para estas ayudas”.

La popular ponía el acento el trabajar por el descenso en el desempleo, crear un parque de vivienda accesible para los jóvenes y “volver a ocuparnos de nuestros pueblos. Me duele ver lo que he visto y vivido en las manifestaciones de la España vaciada. Lo que nuestros pueblos necesitan es el Partido Popular, de eso no hay duda”.