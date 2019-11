Miguel Ángel Ortega: “Nos hemos descosido en el tercer cuarto”

Domingo, 3 de noviembre de 2019

Miguel Ángel Ortega, entrenador del Perfumerías Avenida, analizó el partido frente al Uni Girona en la sala de prensa del pabellón de Wüzburg.

Valoración: “Hasta el descanso, bien. No hemos estado muy acertados, no estaba satisfecho del todo… pero lo llevabámos bien. Hemos tenido desacierto en la pintura. En el inicio del tercer cuarto hemos perdido la intensidad defensiva y Mendy nos ha hecho mucho daño. Luego ha sido un querer y no poder. Nunca había visto hacer un 0 de 10 en tiros de dos a gente como Tiffany”.

Derrota dura: “Es la última, que es lo que vale. Ellas tienen un juego más coral. Hay jugadoras que no debutan en la Liga española y el cerebro les pasa un poco… Emese Hof ha fallado tiros fáciles, aunque creo que lo ha hecho bien. Tienen más tablas”.

Vitola: “Se pone nerviosa, se estresa… Tiene miedo a fallar y creo que hace un trabajo muy grande para el equipo. A veces falla y en el entorno que hay aquí le penaliza, pero poco a poco irá para adelante”.

Tercer cuarto: “Todos estamos cansados. El desacierto nos ha hecho perder intensidad y ellas las han aprovechado”.

Vilaró: “No le pasa nada, pero quería darle más confianza a otras jugadoras”.

Supercopa: “Nos hemos descosido en el tercer cuarto. El equipo estuvo más alegre en ataque en la Supercopa y hoy hemos estado más tensos”.

Falta de exteriores e interiores: “Coulibaly y Elonu tienen mucha experiencia. Mendy ha estado muy acertada y ha sido una referencia muy clara”.

Golpe moral: “La experiencia es un grado y tenemos a mucha gente debutante. Es un riesgo muy grande”.