“Cs sigue siendo el mismo proyecto político de centro y el partido que, sin querer mayorías, puede dar estabilidad”

Lunes, 4 de noviembre de 2019

“La esencia de ser un partido de centro es tratar de convencer y de tener la la confianza de gente de derecha e izquierda que no están de acuerdo con las políticas que se han venido haciendo desde hace treinta años”

Tras una breve legislatura, y en la campaña electoral más corta, el candidato de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Salamanca, José Antonio Mirón, asegura que siguen siendo “el mismo proyecto político de centro, liberal y reformista”, el partido que “sin querer mayorías, puede dar estabilidad”. Más que de las encuestas, añade, “me fío más de lo que pueda ocurrir el día 10”. El día después de las elecciones, asegura que apelarán al diálogo. “Miraremos hacia la derecha y la izquierda, siempre pensando en el bien de los españoles y en las reformas que necesita el país”.

En medio de esta corta campaña electoral, ¿se fía usted de las encuestas?

Las encuestas hablan de intenciones de voto. Me fío más de lo que pueda ocurrir el día 10, porque eso ya son votos donde uno toma la decisión de un proyecto político u otro. Nosotros seguimos siendo el mismo proyecto político de centro, somos el único partido de centro, liberal y reformista. Lo que tiene que pensar la gente es que tenemos que mejorar, y para mejorar hay que hacer reformas, pactos que den estabilidad al país en sanidad, educación y servicios sociales, que es lo que mejora la vida de los ciudadanos, no documentos que luego no se cumplen ni buenas intenciones.

¿Quién o quiénes son los responsables de la repetición electoral?

Los responsables somos todos, pero hay un gran responsable, aquel que dijo que tenía un socio preferente y que era con el que tenía negociar, y donde le ha interesado ha llegado a acuerdos, pero por España no le interesaba. Lo que ha prevalecido es la soberbia y el ego que tienen algunos dirigentes. La principal responsabilidad la tiene Pedro Sánchez, que lleva planteando problemas a este país desde 2015, desde el No es no, hay que tener memoria. Quien ha defraudo ha sido él.

¿Deben esforzarse más los políticos por recuperar la capacidad de diálogo?

Mi experiencia en el Congreso durante estos cuatro meses es que hay demasiados egos y arrogancia, y debemos ser más humildes. Al Congreso no se va a criticar, sino a llegar a acudos y consensos, y España está muy necesitada de estabilidad.

Sin que los otros partidos lo reconozcan, están molestos de que haya nacido una corriente de centro, porque ponemos en evidencia sus políticas, las que han llevado durante 30 años y que básicamente ha sido mirar para otro lado y no afrontar los problemas. Nosotros queremos afrontarlo con pactos, y como somos de centro, miraremos hacia la derecha y la izquierda, siempre pensando en el bien de los españoles y en las reformas que necesita el país.

¿Una de las críticas a Rivera es que Ciudadanos podría haber sido más partido bisagra?

Se puede contemplar como un error, pero nosotros hemos sido coherentes, nosotros dijimos que íbamos a pactar con el PP y es con el que básicamente hemos pactado, sin embargo, el PSOE, Pedro Sánchez en concreto, dijo que su socio preferente era Unidas Podemos y no lo ha cumplido.

Aunque ha sido una legislatura breve, ¿qué balance hace de estos meses como diputado?

Hemos planteado preguntas sobre todo en Sanidad, queremos que haya una historia clínica única y una tarjeta única. Hay un calendario vacunal único, pero luego cada comunidad autónoma financia unas u otras vacunas. También hemos preguntado por qué se tarda tanto en dar las prestaciones de dependencia.

¿Qué le diría a ese votante que fue a votar y que por decepción o cansancio no sabé si volver a votar o abstenerse?

Votar es una responsabilidad, y afortunadamente en este país, una democracia avanzada y moderna, tenemos el derecho a decidir con el voto. Nosotros somos una opción de centro, lo tenemos muy claro, ese centro que nos llevó a esa transición que ha sido un ejemplo a nivel internacional, por mucho que algunos lo quieran tapar. Somos el partido que, sin querer mayorías, podemos dar estabilidad y queremos dar igualdad frente a nacionalismos y privilegios nacionalistas, pero también queremos la igualdad entre las comunidades autónomas.

¿Cs apuesta por el diálogo a partir del 11N?

A derecha e izquierda. Igual que ahora trataremos de lidiar con los simpatizantes de izquierda y de derecha, la esencia de ser un partido de centro es tratar de convencer y de tener la la confianza de gente de derecha e izquierda que no están de acuerdo con las políticas que se han venido haciendo desde hace treinta años.