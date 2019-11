VOX pide la ilegalización de ERC y Junts “por apoyar un golpe de Estado”

Domingo, 3 de noviembre de 2019

Javier Ortega Smith, secretario general del partido, afirma que se hará todo lo posible para ilegalizar los partidos separatistas

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha soliviantado este domingo a ERC y Junts pidiendo su ilegalización por apoyar un "golpe de Estado" y, mientras que el portavoz parlamentario de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, ha insistido en que la solución en Cataluña sólo llegará con el diálogo su homóloga de Junts, Laura Borràs, ha advertido de que la independencia "no tiene marcha atrás".

En varios momentos del debate electoral a ocho que ha tenido lugar en La Sexta, Ortega Smith ha asegurado que Vox hará "todo lo posible" para ilegalizar los partidos separatistas, entre los que ha citado al PNV, al que ha llegado a denominar partido "momia"; y a ERC y Junts, al que se ha referido como "Juntos por el golpe".

LA AMNISTÍA, "EN LOS ESTADOS BANANEROS"

A los independentistas catalanes les ha recordado que, de entrada, Vox ha conseguido sentar en el banquillo a sus "amigos" para que fueran a prisión por dar "un golpe de Estado". A ERC le ha censurado que pida ahora una Ley de Amnistía para los presos del 'procés': "Eso en los estados bananeros".

El dirigente de Vox ha querido dejar claro a los separatistas que el derecho de autodeterminación "no existe" y ha abogado por reforzar el Estado para solucionar la crisis en Cataluña recuperando para ello las competencias de Educación, Justicia e Interior.

"Me gusta muy poco lo que dice, me gusta usted bastante poco y su partido menos, pero jamás, como demócrata, voy a pedir que les ilegalicen Les quiero ganar en las urnas y, de momento, lo estamos consiguiendo", le ha replicado el portavoz de ERC, aunque Ortega le ha subrayado que, en el conjunto de España, Vox tiene más votos.

"Usted no puede ilegalizar ni instar a la ilegalización porque usted no es un demócrata y deje de disimular", le ha soltado Ortega Smith, quien ha acusado a Rufián de ser "el amigo de los CDR, de Bildu y de los proetarras" y le ha recomendado que deje ese discurso de la "moderación" y de la "sonrisa". "Al fascismo no se le combate, se le ignora", ha querido zanjar el diputado catalán.

"ES CUESTIÓN DE TIEMPO"

Antes de este cruce de acusaciones con Ortega Smith, Rufián ha insistido una y otra vez en la necesidad de dialogar, de "hacer política", para solucionar la situación política en Cataluña porque, según ha defendido, dos millones de personas en Cataluña "no van a desaparecer". "Esto pasa por dialogar. Hagámoslo de una vez por todas", ha clamado.

De su lado, la representante de Junts en la Cámara Baja, Laura Borràs, ha advertido a Vox, pero también al PP y Ciudadanos, a los que ha denominado como "el bloque del 155", de que aunque quieran suspender, frenar y reprimir a los soberanistas, la independencia no tiene marcha atrás en Cataluña sino que es "cuestión de tiempo y de democracia".

"Haría bien el Estado español en entender que el problema en Cataluña no se va a arreglar con más antidisturbios, más cárcel o más exilio, sino haciendo política", ha manifestado Borràs.

La diputada independentista, que ha participado por primera vez en un debate de cara al 10N, ha defendido, también en materia económica, que "la mejor política económica y laboral para Cataluña es la independencia de España", acusando al PP y al PSOE de dejar vaciarse la hucha de las pensiones desde los 66.000 millones de euros que tenía en 2011 a los 5.000 actuales.

Así, ha defendido que una república catalana es la única posiblidad que tienen los catalanes de cobrar las pensiones por las que han trabajado, "no en un Estado español que se dedica a hacer aeropuertos sin aviones y estaciones sin trenes" --a pesar de que la hucha de las pensiones se nutre de aportaciones de la Seguridad Social y no de los Presupuestos Generales del Estado--.